Родители мальчиков ждали появления девочки: они не были готовы к тому, что произойдет дальше

32-летняя жительница штата Делавэр (США) Линдси Уайли, которая уже воспитывает троих сыновей, решила забеременеть в четвертый раз — в надежде, что на этот раз в семье появится долгожданная дочь. Однако во время УЗИ ее ждала неожиданность.

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Вместо одного ребенка супруги ждали появления тройни. Осенью в семье будет уже шестеро детей, среди них и долгожданная девочка. Об этой невероятной истории они рассказывают в своих социальных сетях, в частности TikTok.

"Мне нравится быть мамой мальчиков, но всегда хотела испытать опыт воспитания дочери. Одевать ее, делать девчачьи вещи, наблюдать за отношениями между братом и сестрой", — рассказала Линдси.

Хотели девочку.

Супруги решили сделать еще одну попытку. План был простым: родить четвертого ребенка — девочку, но судьба внесла свои коррективы. "На УЗИ мне сказали, что это тройня. Я сразу почувствовала шок и страх, ведь дома еще трое маленьких детей, которые зависят от меня. Стало страшно, как мы справимся", — признается женщина.

Самым большим подарком стало то, что среди тройняшек была долгожданная девочка. "Наконец-то!" — с радостью говорит Линдси.

Женщина говорит, что поддержка мужа и близких помогла преодолеть панику. Ее родственники живут совсем рядом, поэтому она уверена: с поддержкой все будет хорошо. "Старшие ребята уже в восторге и готовятся быть моими помощниками. Это будет приключение, но я знаю, что справимся", — верит будущая мама шестерых малышей.

Как реагируют зрители?

Линдси решила поделиться своей историей в социальных сетях. В веселом видео она сперва "говорит мужу, что хочет дочь", а потом показывает тройняшек. Ролик стремительно стал популярным: в Instagram уже более 4,1 млн просмотров, а также еще 5 млн в TikTok.

Отец со своими сыновьями теперь ждет появления дочери Фото: TikTok

"Мы не ожидали такой реакции. Это был просто веселый тренд, а получилось что-то вирусное", — смеется Линдси.

Зрители оставляют под записью свои отзывы: "От 3 до 6 — это дико", "Покупаешь одну — получаешь еще двух в подарок". Но все сходятся в одном: эта семья обречена быть счастливой.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

21-летнюю маму из Оклахомы, США, раскритиковали в социальных сетях после публикации видео с ее 4-месячным сыном, который весит 10,2 кг. Несмотря на негативные комментарии, врачи говорят, что малыш вполне здоров.

А вот бывшая воспитательница категорически отказывается отдавать своего ребенка в детский сад. Она аргументировала свою позицию, детально взвесив все преимущества и недостатки дошкольного обучения.

Кроме того, родители обрадовались рождению девочки: через 4 месяца они поняли, что что-то не так.