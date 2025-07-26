Батьки хлопчиків чекали народження дівчинки: вони не були готові до того, що станеться далі

32-річна мешканка штату Делавер (США) Ліндсі Вайлі, яка вже виховує трьох синів, вирішила завагітніти вчетверте — в надії, що цього разу в родині з’явиться довгоочікувана дочка. Однак під час УЗД її чекала несподіванка.

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Замість однієї дитини подружжя чекало на появу трійні. Восени в родині буде вже шестеро дітей, серед них і довгоочікувана дівчинка. Про цю неймовірну історію вони розповідають у своїх соціальних мережах, зокрема TikTok.

"Мені подобається бути мамою хлопчиків, але завжди хотіла відчути досвід виховання доньки. Одягати її, робити дівчачі речі, спостерігати за стосунками між братом і сестрою", — розповіла Ліндсі.

Хотіли дівчинку

Подружжя вирішило зробити ще одну спробу. План був простим: народити четверту дитину — дівчинку, але доля внесла свої корективи. "На УЗД мені сказали, що це трійня. Я одразу відчула шок і страх, адже вдома ще троє маленьких дітей, які залежать від мене. Стало страшно, як ми впораємось", — зізнається жінка.

Найбільшим подарунком стало те, що серед трійнят була довгоочікувана дівчинка. "Нарешті!" — з радістю каже Ліндсі.

Жінка каже, що підтримка чоловіка і близьких допомогла подолати паніку. Її родичі живуть зовсім поруч, тож вона впевнена: з підтримкою все буде добре. "Старші хлопці вже в захваті й готуються бути моїми помічниками. Це буде пригода, але я знаю, що впораємось", — вірить майбутня мама шістьох малюків.

Як реагують глядачі?

Ліндсі вирішила поділитися своєю історією в соціальних мережах. У веселому відео вона спершу "каже чоловікові, що хоче дочку", а потім показує трійнят. Ролик стрімко став популярним: в Instagram уже понад 4,1 млн переглядів, а також ще 5 млн у TikTok.

Батько зі своїми синами тепер чекає на появу доньки Фото: TikTok

"Ми не очікували такої реакції. Це був просто веселий тренд, а вийшло щось вірусне", — сміється Ліндсі.

Глядачі залишають під записом свої відгуки: "Від 3 до 6 — це дико", "Купуєш одну — отримуєш ще двох у подарунок". Але всі сходяться в одному: ця родина приречена бути щасливою.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

21-річну маму з Оклахоми, США, розкритикували в соціальних мережах після публікації відео з її 4-місячним сином, який важить 10,2 кг. Попри негативні коментарі, лікарі кажуть, що малюк цілком здоровий.

А от колишня вихователька категорично відмовляється віддавати свою дитину до дитячого садка. Вона аргументувала свою позицію, детально зваживши всі переваги та недоліки дошкільного навчання.

Крім того, батьки зраділи народженню дівчинки: через 4 місяці вони зрозуміли, що щось не так.