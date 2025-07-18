Мама відгодувала малюка до 10 кг: їй закидають жорстоке поводження з дитиною (фото)

21-річну маму з Оклахоми, США, розкритикували в соціальних мережах після публікації відео з її 4-місячним сином, який важить 10,2 кг. Попри негативні коментарі, лікарі кажуть, що малюк цілком здоровий.

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Мейсі Мугеле з міста Чандлер показала в TikTok свого сина-богатиря Ганнера, використавши пісню I Like Them Chunky. Запис набрав понад 20 мільйонів переглядів, викликавши суперечливі реакції користувачів. Детальніше про дивовижну дитину, — в матеріалі Фокусу.

Ганнер народився 19 лютого з вагою 3,6 кг і ростом 49,5 см. Зараз у віці чотирьох місяців він важить 10,2 кг при зрості 76 см. "Він завжди вимірювався на тиждень-два більше від норми під час вагітності. Всі говорили мені, що мій живіт більший за середній", — розповіла Мейсі.

Молода мама навіть платила за додаткове УЗД, щоб перевірити розмір дитини: "Вони сказали, що плід досить великий, як для того терміну, але все нормально. Йшов десь 34 тиждень, тоді він важив 2,8 кг".

Малюк з гарним апетитом

За словами мами, Ганнер завжди мав добрий апетит.

"З другого дня в лікарні він їв більше, ніж звичайний малюк. Лікарі казали, що це нормально", — каже жінка.

Реакція в соціальних мережах була неоднозначною. Деякі користувачі звинуватили маму в "жорстокому поводженні з дитиною", в той час, як інші почали захищати малюка.

"Він здоровий. Це все, що має значення. Якщо ви настільки нудьгуєте, що вас турбує чужа дитина, то щось явно не так — не з дитиною, а з вами", — прокоментувала одна з учасниць обговорення;

Мейсі Мугеле показує свого сина-богатиря Фото: TikTok

"Лікар сказав, що він абсолютно здоровий і не має проблем з вагою", — підсумувала Мейсі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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