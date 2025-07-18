Мама откормила малыша до 10 кг: ее обвиняют в жестоком обращении с ребенком (фото)

21-летнюю маму из Оклахомы, США, раскритиковали в социальных сетях после публикации видео с ее 4-месячным сыном, который весит 10,2 кг. Несмотря на негативные комментарии, врачи говорят, что малыш вполне здоров.

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Мэйси Мугеле из города Чандлер показала в TikTok своего сына-богатыря Ганнера, использовав песню I Like Them Chunky. Запись набрала более 20 миллионов просмотров, вызвав противоречивые реакции пользователей. Подробнее об удивительном ребенке, — в материале Фокуса.

Ганнер родился 19 февраля с весом 3,6 кг и ростом 49,5 см. Сейчас в возрасте четырех месяцев он весит 10,2 кг при росте 76 см. "Он всегда измерялся на неделю-две больше нормы во время беременности. Все говорили мне, что мой живот больше среднего", — рассказала Мэйси.

Молодая мама даже платила за дополнительное УЗИ, чтобы проверить размер ребенка: "Они сказали, что плод довольно большой, как для того срока, но все нормально. Шла где-то 34 неделя, тогда он весил 2,8 кг".

Малыш с хорошим аппетитом

По словам мамы, Ганнер всегда имел хороший аппетит.

"Со второго дня в больнице он ел больше, чем обычный малыш. Врачи говорили, что это нормально", — говорит женщина.

Реакция в социальных сетях была неоднозначной. Некоторые пользователи обвинили маму в "жестоком обращении с ребенком", в то время, как другие начали защищать малыша. "Он здоров. Это все, что имеет значение. Если вы настолько скучаете, что вас беспокоит чужой ребенок, то что-то явно не так — не с ребенком, а с вами", — прокомментировала одна из участниц обсуждения;

Мэйси Мугеле показывает своего сына-богатыря Фото: TikTok

"Врач сказал, что он абсолютно здоров и не имеет проблем с весом", — подытожила Мэйси.

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