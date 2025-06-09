Батьки зраділи народженню дівчинки: через 4 місяці вони зрозуміли, що щось не так (фото)

30-річна мати із графства Ессекс, Велика Британія, поділилася зворушливою історією про свою 6-річну доньку з діагнозом "гіпоплазія зорового нерва", яка довела, що сліпота — не перешкода для повноцінного життя.

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Родина поділилась своєю історією у TikTok, набравши майже 3 мільйони переглядів і понад 92 тисячі вподобайок.

Хейлі Стейнбах пройшла тернистий шлях, борючись за здоров'я своєї доньки — Елсі. Разом із 31-річним чоловіком-будівельником Заком жінка виховує трьох дітей.

Складний діагноз

Перші тривожні дзвіночки з'явилися, коли Елсі виповнилося чотири місяці. Молода мама помітила, що дитина не дивиться їй в очі, однак сімейний лікар постійно запевняв, що турбуватися не варто.

"Як новоспечені батьки, ми не розуміли, наскільки затримується розвиток її зору. Думали, це нормально для новонародженого", — згадує свої перші думки Хейлі.

Хейлі Стейнбах з чоловіком і дочкою Фото: TikTok

Лише після наполегливих звернень медики призначили термінову госпіталізацію. Через п'ять днів обстежень Елсі діагностували вроджену патологію — гіпоплазію зорового нерва.

Від розпачу до надії

"Мій світ завмер. Серце було розбите", — описує британка перші дні після визначення діагнозу. Подружжя ніколи раніше не стикалося з подібної проблемою і відчувало повну безпорадність.

Зрештою, батьки вирішили вчитися разом із донькою: опанували шрифт Брайля, розуміючи, що тепер він стане невіддільною частиною їхнього повсякденного життя.

Сьогодні стан Елсі стабільний. Дівчинка повністю не бачить на праве око, але трошки бачить лівим. Лікарі вражені її можливостями. 6-річна дівчинка носить окуляри для корекції далекозорості й навчається у звичайній школі. Вона мріє стати артисткою.

Елсі мріє стати артисткою Фото: TikTok

Батьки діляться власним досвідом, щоб підтримати інші сім'ї, які опинилися у подібних ситуаціях.

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