Родители обрадовались рождению девочки: через 4 месяца они поняли, что что-то не так (фото)

30-летняя мать из графства Эссекс, Великобритания, поделилась трогательной историей о своей 6-летней дочери с диагнозом "гипоплазия зрительного нерва", которая доказала, что слепота — не помеха для полноценной жизни.

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Семья поделилась своей историей в TikTok, набрав почти 3 миллиона просмотров и более 92 тысяч лайков.

Хейли Стейнбах прошла тернистый путь, борясь за здоровье своей дочери — Элси. Вместе с 31-летним мужем-строителем Заком женщина воспитывает троих детей.

Сложный диагноз

Первые тревожные звоночки появились, когда Элси исполнилось четыре месяца. Молодая мама заметила, что ребенок не смотрит ей в глаза, однако семейный врач постоянно уверял, что беспокоиться не стоит.

"Как новоиспеченные родители, мы не понимали, насколько задерживается развитие ее зрения. Думали, это нормально для новорожденного", — вспоминает свои первые мысли Хейли.

Хейли Стейнбах с мужем и дочерью Фото: TikTok

Лишь после настойчивых обращений медики назначили срочную госпитализацию. Через пять дней обследований Элси диагностировали врожденную патологию — гипоплазию зрительного нерва.

От отчаяния к надежде

"Мой мир замер. Сердце было разбито", — описывает британка первые дни после определения диагноза. Супруги никогда раньше не сталкивались с подобной проблемой и чувствовали полную беспомощность.

В конце концов, родители решили учиться вместе с дочкой: овладели шрифтом Брайля, понимая, что теперь он станет неотъемлемой частью их повседневной жизни.

Сегодня состояние Элси стабильное. Девочка полностью не видит на правый глаз, но немножко видит левым. Врачи поражены ее возможностями. 6-летняя девочка носит очки для коррекции дальнозоркости и учится в обычной школе. Она мечтает стать артисткой.

Элси мечтает стать артисткой Фото: TikTok

Родители делятся собственным опытом, чтобы поддержать другие семьи, которые оказались в подобных ситуациях.

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