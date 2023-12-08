"Схожа на Фредді Крюгера": через рідкісну хворобу жінка не може вийти на вулицю (фото)

36-річній блогерці складно знайти справжніх друзів і почати з кимось романтичні стосунки.

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36-річна Асія Шабір із Бірмінгема, що в британському графстві Західний Мідленд, народилася зі вкрай рідкісним дефектом шкіри та соромиться виходити на вулицю. Жінка каже, що її обличчя дуже чутливе й делікатне, мов крила метелика. Своєю історією вона поділилася з журналістами таблоїда The Sun.

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Лікарі діагностували в Шабір бульозний епідермоліз (JEB) — важке генетичне захворювання, що характеризується схильністю до поранень шкірних покривів. На тілі британки постійно з’являються пухирі, відкриті рани, пігменти й подразнення. Це робить її повсякденне життя по-справжньому нестерпним.

За словами Асії, коли вона прокидається вранці, то бачить на постільній білизні гнійні сліди й рештки відмерлої шкіри.

"Найменша подряпина чи удар можуть поранити мою шкіру й утворити пухирці", — розповідає британка й додає, що через зовнішні дефекти її часто "засуджують або ігнорують" незнайомці.

36-річна Асія Шабір із Бірмінгема Фото: instagram.com/assyaebqueeen 36-річна Асія Шабір із Бірмінгема Фото: instagram.com/assyaebqueeen

Жінці складно впоратися зі шквалом критики в соціальних мережах, а також знайти справжніх друзів і почати з кимось романтичні стосунки.

"Думаю, ви можете собі уявити, які саме коментарі я отримую. Один із найгірших відгуків був про те, що я схожа на Фредді Крюгера та моїй матері потрібно було зробити аборт. Що цікаво, — хейту більше від дорослих. Діти також пишуть, але вони не усвідомлюють, чому я маю інший вигляд", — розповідає Шабір.

Блогерка ділиться своїм повсякденним життям в Instagram, аби підтримати й морально допомогти іншим людям зі схожими діагнозами.

"Мені 36. Я все ще жива та сильна — це моє найбільше досягнення", — резюмує вона.

36-річна Асія Шабір із Бірмінгема Фото: instagram.com/assyaebqueeen 36-річна Асія Шабір із Бірмінгема Фото: instagram.com/assyaebqueeen

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