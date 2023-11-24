Страшний ризик: лікарка розповіла, про що свідчить поява жовтих кіл на подушці (відео)

Ліндсі Зубрицкі радить оновлювати та регулярно прати подушки, на яких ви спите, бо це може спричинити цілу низку небезпечних хвороб.

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Сертифікований дерматолог зі штату Міссісіпі (США) Ліндсі Зубрицкі розповіла, що сон на подушках, рясно "всіяних" жовтими колами, може призвести до проблем зі шкірою, висипів та подразнень. Відповідне відео лікарка опублікувала на своїй сторінці у TikTok, де часто ділиться ефективними порадами та лайфхаками щодо догляду за шкірою.

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"Якщо ви спите на отакій-от старій та брудній подушці з жовтими плямами, то знайте, що це може бути вкрай небезпечно для вашого здоров’я. Тут ви бачите скупчення бруду та вологи, що призводять до проблем зі шкірою, дихальною системою та загалом погіршує якість вашого сну", – сказала Зубрицкі, демонструючи фотографії заплямованої наволочки.

Дерматолог пояснює, що жовті плями на подушках з’являються через рясне виділення слини під час сну. Разом з мокрим волоссям, потом, жиром, відмерлими рештками шкіри, а також залишками макіяжу це створює гримучу суміш, здатну поставити хрест на молодості вашої шкіри.

"Якщо ви спите на жовтій подушці, то це може спричинити закупорювання шкіри, що, своєю чергою, веде до висипання та акне, як отут", – каже лікарка і показує ілюстрації з відповідними захворюваннями у своїх клієнтів.

За її словами, у людей з чутливою шкірою також часто спостерігається загострення атопічного дерматиту, екземи та розацеа.

Дерматолог Ліндсі Зубрицкі розповідає про небезпеку "жовтих подушок" Фото: tiktok.com//dermguru Дерматолог Ліндсі Зубрицкі розповідає про небезпеку "жовтих подушок" Фото: tiktok.com//dermguru

Та це ще не все. Надзвичайно небезпечними є й пилові кліщі, для яких брудна постільна білизна з масою найрізноманітніших бактерій є справжнім раєм для розмноження.

"Вдихання пилових кліщів призводить до запалення або подразнення дихальних шляхів, особливо при астмі", – попереджає Зубрицкі.

Лікарка радить оновлювати та регулярно прати подушки, на яких ви спите.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що вчені нарешті зрозуміли, чому білизна, висушена на вулиці, пахне приємніше. Десятиліттями науковці проводять масу різних досліджень, щоб зрозуміти, чому нам так подобається запах свіжоспеченого хліба, скошеної трави або нових книг. У новому експерименті вчені з Копенгагенського університету зосередилися на вивченні того, чому білизна, висушена на відкритому повітрі, пахне приємніше, ніж та, яку ми висушили вдома або у сушарці.

Крім того, ми розповідали, що краще не робити перед сном. Ці рекомендації сформовані на основі масштабного опитування 50 тисяч осіб, проведеного науковцями з Університету Дюка.