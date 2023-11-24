Страшный риск: врач рассказала, о чем свидетельствует появление желтых кругов на подушке (видео)

Линдси Зубрицки советует обновлять и регулярно стирать подушки, на которых вы спите, потому что это может вызвать целый ряд опасных болезней.

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Сертифицированный дерматолог из штата Миссисипи (США) Линдси Зубрицки рассказала, что сон на подушках, обильно "усеянных" желтыми кругами, может привести к проблемам с кожей, сыпи и раздражениям. Соответствующее видео врач опубликовала на своей странице в TikTok, где часто делится эффективными советами и лайфхаками по уходу за кожей.

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"Если вы спите на вот такой старой и грязной подушке с желтыми пятнами, то знайте, что это может быть крайне опасно для вашего здоровья. Здесь вы видите скопление грязи и влаги, которые приводят к проблемам с кожей, дыхательной системой и в целом ухудшает качество вашего сна", — сказала Зубрицки, демонстрируя фотографии запятнанной наволочки.

Дерматолог объясняет, что желтые пятна на подушках появляются из-за обильного выделения слюны во время сна. Вместе с мокрыми волосами, потом, жиром, отмершими остатками кожи, а также остатками макияжа это создает гремучую смесь, способную поставить крест на молодости кожи.

"Если вы спите на желтой подушке, то это может вызвать закупоривание кожи, что, в свою очередь, ведет к высыпаниям и акне, как здесь", — говорит врач и показывает иллюстрации с соответствующими заболеваниями у своих клиентов.

По ее словам, у людей с чувствительной кожей также часто наблюдается обострение атопического дерматита, экземы и розацеа.

Дерматолог Линдси Зубрицки рассказывает об опасности "желтых подушек" Фото: tiktok.com//dermguru Дерматолог Линдси Зубрицки рассказывает об опасности "желтых подушек" Фото: tiktok.com//dermguru

Но это еще не все. Чрезвычайно опасны и пылевые клещи, для которых грязное постельное белье с массой самых разнообразных бактерий является настоящим раем для размножения.

"Вдыхание пылевых клещей приводит к воспалению или раздражению дыхательных путей, особенно при астме", — предупреждает Зубрицки.

Врач советует обновлять и регулярно стирать подушки, на которых вы спите.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что ученые наконец-то поняли, почему белье, высушенное на улице, пахнет приятнее. Десятилетиями учёные проводят массу различных исследований, чтобы понять, почему нам так нравится запах свежеиспечённого хлеба, скошенной травы или новых книг. В новом эксперименте учёные из Копенгагенского университета сосредоточились на изучении того, почему бельё, высушенное на открытом воздухе, пахнет приятнее, чем то, которое мы высушили дома или в сушилке.

Кроме того, мы рассказывали, что лучше не делать перед сном. Эти рекомендации сформированы на основе масштабного опроса 50 тысяч человек, проведенного учеными из Университета Дюка.