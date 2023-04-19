Подарок от планеты. Ученые наконец-то поняли, почему белье, высушенное на улице, пахнет приятнее

Ученые обнаружили, что нечто наполняет белье ароматом роз, цитрусовых и кардамона.

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Не секрет, что человеческий нос способен улавливать и распознавать более триллиона различных запахов. Десятилетиями ученые проводят десятки различных исследований, чтобы понять, почему нам так нравится запах свежеиспеченного хлеба, скошенной травы или новых книг, пишет IFLScience.

В новом исследовании ученые из Копенгагенского университета сосредоточились на изучении того, почему белье, высушенное на открытом воздухе пахнет приятнее, чем то, которое мы высушили дома или в сушилке.

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В ходе эксперимента ученые использовали три полотенца, которые были вручную выстираны в ультрачистой воде, не содержащей микроорганизмов или солей, что могло бы повлиять на запах полотенец. Далее полотенца развесили сушиться — в темной комнате, на затемненном балконе и на балконе, открытом солнечному свету. Затем образцы поместили в вакуумные пакеты и оставили на 15 часов.

На следующем этапе ученые использовали газовую хромато-масс-спектрометрии, что помогло им идентифицировать различные химические соединения, присутствующие в каждом из трех образцов. Кроме того, команда сравнила образцы воздуха в вакуумных пакетах, где лежали полотенца, и местах, где они сушились.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что полотенца, высушенные на солнечном балконе, содержали больше химических веществ, таких как альдегиды и кетоны, которые ассоциируются с духами и запахами растений. Исследователи обнаружили, что оба полотенца, высушенные на улице, содержали:

пентаналь, содержащийся в кардамоне;

октаналь, имеющий цитрусовый запах;

нонаналь, запах которого похож на аромат цветов розы.

По словам соавтора исследования Малте Фриденлунда, вероятнее все, когда озон реагирует с материалами во влажном полотенце, образуются альдегиды и кетоны, которые и ответственны за столь приятный запах высушенного на улице белья. Но это, вероятно, является лишь частью объяснения. Исследователи полагают, что есть нечто еще, что вносит свою лепту в этот процесс. Возможно, это напрямую связано с солнечным светом. Например, пигменты или красители в полотенцах, обнаруженные даже в том случае, если полотенца не обработаны, поглощают солнечный свет и приводят к химическим превращениям

Несмотря на то, что исследование может показаться забавным и легкомысленным, ученые отмечают, что до этого момента не было других исследований, которые бы изучали взаимодействие солнечного света и влажных поверхностей. Фриденлунд также считает, что результаты нынешнего исследования в дальнейшем могут помочь в понимании того, как происходит деградация различных материалов.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, чем на самом деле пахнут старые книги.