Запах разложения и уксуса. Ученые рассказали, чем на самом деле пахнут старые книги

Люди так любят запах старых книг, что готовы покупать духи на его основе, и ученые решили разобраться в том, откуда же он возникает.

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Не так давно предполагалось, что появление электронных ридеров и возможность читать книги прямо с телефонов навсегда отправит бумажные книги в прошлое. Однако действительность оказалась несколько другой — людям так нравится запах старых книг, что они не готовы от них отказываться, пишет IFL Science.

В новом исследовании профессор Матия Стрлич из Университетского колледжа Лондона с коллегами сосредоточились на изучении того, почему же у старых книг возникает этот запах и почему он так нравится нам.

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В ходе исследования ученые использовали специальный "электронный нос" и обнаружили, что по мере старения некоторые молекулы высвобождаются в книгах при определенных условиях. Это важно по двум причинам: во-первых, мы наконец-то поймем, что делает запах старых книг таким привлекательным, а, во-вторых, ученые лучше поймут как сохранить старые экземпляры.

На первом этапе ученые определили ряд летучих соединений, которые образуются при разложении канифоли в чернилах и лигнина в бумаге со временем. Также исследователи обнаружили, что со временем бумага производит уксусную кислоту, которая является основным ингредиентом уксуса.

Во второй статье Стрлич предположил, что определенные запахи книг, по сути, стоит считать культурным наследием. В качестве примера он использовал запах исторический бумаги. Любопытно, что профессор настолько влюблен в свое дело, что порой его описание запаха старых книг весьма напоминает, описание букета вина, например, "сочетание травянистых нот с привкусом кислоты и оттенком ванили на фоне затхлости".

Результаты исследования свидетельствуют о том, что, как правило, в старых книгах встречаются шесть молекул, к ним относятся:

ванилин;

бензальдегид (придает запах миндалю);

толуол;

уксусная кислота;

лигнин;

канифоль.

Любопытно, что чрезмерное употребление толуола на самом деле может привести к серьезным побочным эффектам. Впрочем, науке пока неизвестны случаи передозировки старыми книгами.

Ученые отмечают, что новые книги не имеют того же запаха, поскольку их компоненты менее подвержены деградации. Однако в то же время это связано с тем, что в прошлом веке для создания книг использовали бумагу с низким содержанием лигнина.

Также исследователи обнаружили, что по мере того, когда была напечатана книга, в ней могут присутствовать дополнительные химические вещества. Более того, исследователи полагают, что они, по сути, могут помочь исследователям установить время создания книги, ведь являются уникальными для определенного периода времени. Так, например, книги, опубликованные до середины 1800-х годов, отличаются высокой концентрацией фурфурола.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, почему мы перестаем изучать новую музыку, становясь старше.