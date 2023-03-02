Закрытые уши. Ученые рассказали, почему мы перестаем изучать новую музыку, становясь старше

Наш "саундтрек жизни", как правило, формируется в подростковом возрасте, а затем взрослея, мы перестаем искать в музыке что-то новое.

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Прослушивание незнакомой музыки может расширить наш кругозор, создать новые связи в памяти и подарить новые удовольствия, однако с каждым прожитым годом мы отчего-то ограждаемся от нее и перестаем искать то, что придется нам по душе, IFL Science.

Профессор музыки Австралийского католического университета Тимоти МакКенри решил пролить свет на это необычное отторжение от музыки и собрать все факты воедино, чтобы ответить на главный вопрос — почему мы перестаем искать новые "музыкальные увлечения".

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Международная федерация фонографической индустрии, представляющая собой организацию, представляющую международную музыкальную индустрию, пришла к выводу, что в среднем во всем мире люди тратят на прослушивание музыки 20,1 часа в неделю. При этом в 2021 году эта цифра составляла 18,4 часа в неделю.

Казалось бы острые ощущения от открытия новых песен и звуков должны были бы привлекать людей всех возрастов, однако на деле оказывается, что это вовсе не так. Исследователи обнаружили, что наша готовность исследовать незнакомую музыку с годами снижается.

"Открытость ушей"

Ученые используют термин "открытость ушей" для описания нашей готовности исследовать новую музыку, и обнаружили, что она меняется в течение всей нашей жизни. Например, до 11 лет лет дети, как правило, с удовольствием слушают что-то новое. В раннем подростковом возрасте наблюдается снижение "открытости ушей", однако приблизительно в этот период времени повышается в целом интерес к музыке. В юношеском возрасте "открытость ушей" вновь увеличивается, а затем уменьшается по мере нашего взросления.

В 2013 году ученые провели крупное исследование, в котором приняли участи более 250 тысяч человек. Результаты исследования подтвердили эти изменения в поведении, также исследователи обнаружили, что количество времени, которое мы тратим на прослушивание музыки снижается с 20% в подростковом возрасте до 13% в более взрослом.

Смена приоритетов

У исследователей есть несколько теорий относительно того, почему это происходит. Некоторые считают, что снижение увлеченности по мере взросления связано с психосоциальным созреванием. Подростки, по сути, используют музыку в качестве маркера идентичности и взаимодействуют с ней, чтобы ориентироваться в социальных кругах. Взрослые являются уже сформированными личностями, а потому им не за чем использовать музыку в этих целях.

Другие исследователи апеллируют к возрастным изменениям остроты слуха, в частности к снижению толерантности к громким и высокочастотным звукам. Что также может быть причиной снижения интереса в более взрослом возрасте.

Еще одной вероятной причиной может стать то, что взрослые нагружены ответственностью, а потому у них попросту меньше свободного времени для изучения своих музыкальных интересов и поисков чего-то нового. Впрочем есть и те, кто отказывается апеллировать к возрасту в качестве предикатора застойного музыкального вкуса.

Так или иначе, ученые сходятся во мнении, что наш музыкальный вкус по большей части формируется в подростковом возрасте:

во-первых, наш мозг развит до такой степени, что мы можем обрабатывать то, что слышим;

во-вторых, обострение эмоций полового созревания создает прочные связи памяти.

Саундтрек нашей жизни

Нейронаука проливает свет на то, как и почему развиваются наши музыкальные вкусы. Например, известно, что младенцам нравится музыка, которую они слышали в утробе матери.

По словам нейробиолога Даниэля Левитина, когда нам нравится какое-либо музыкальное произведение, оно напоминает нам о другой музыке, которую мы слышали ранее, и активирует следы памяти об эмоциональных моментах в нашей жизни. По сути, то, что мы считаем своим "вкусом" является дофаминовой реакцией, возникающей из-за паттернов, которые наш мозг распознает — это создает ожидание удовольствия, основанное на прошлом опыте. Когда мы прекращаем активно слушать музыку, эти связи понемногу стираются.

Расширяем горизонты

Тимоти МакКенри дал несколько советов, которые позволят тренировать свой музыкальный вкус, чтобы не терять связь с музыкой:

практиковать разные способы прослушивания: концерты, одиночные, случайные;

сделать прослушивание музыки привычным;

интересоваться тем, что вы слышите, чтобы создавать новые паттерны;

не быть предвзятым в отношении разных жанров;

делиться реакциями с друзьями;

слушайте музыку, которую любите, но не бойтесь пересмотреть давние убеждения;

не пытайтесь идти в ногу с новыми музыкальными тенденциями.

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