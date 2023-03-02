Затулені вуха. Вчені розповіли, чому ми перестаємо вивчати нову музику, стаючи старшими

Наш "саундтрек життя", як правило, формується у підлітковому віці, а потім дорослішаючи, ми перестаємо шукати в музиці щось нове.

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Прослуховування незнайомої музики може розширити наш кругозір, створити нові зв'язки в пам'яті та подарувати нові задоволення, проте з кожним прожитим роком ми чомусь захищаємось від неї і перестаємо шукати те, що припаде нам до душі, IFL Science.

Професор музики Австралійського католицького університету Тімоті МакКенрі вирішив пролити світло на це незвичайне відторгнення від музики та зібрати всі факти докупи, щоб відповісти на головне запитання — чому ми перестаємо шукати нові "музичні захоплення".

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Міжнародна федерація фонографічної індустрії, що є організацією, яка представляє міжнародну музичну індустрію, дійшла висновку, що в середньому в усьому світі люди витрачають на прослуховування музики 20,1 години на тиждень. При цьому в 2021 році ця цифра становила 18,4 години на тиждень.

Здавалося б гострі відчуття від відкриття нових пісень і звуків мали б залучати людей різного віку, проте насправді виявляється, що це зовсім не так. Дослідники з'ясували, що наша готовність досліджувати незнайому музику з роками знижується.

"Відкритість вух"

Учені використовують термін "відкритість вух" для опису нашої готовності досліджувати нову музику, і з'ясували, що вона змінюється протягом усього нашого життя. Наприклад, до 11 років діти, як правило, із задоволенням слухають щось нове. У ранньому підлітковому віці спостерігається зниження "відкритості вух", проте приблизно у цей період часу підвищується загалом інтерес до музики. У юнацькому віці "відкритість вух" знову збільшується, а потім зменшується в міру нашого дорослішання.

У 2013 році вчені провели велике дослідження, в якому взяли участь понад 250 тисяч осіб. Результати дослідження підтвердили ці зміни у поведінці, також дослідники з'ясували, що кількість часу, яку ми витрачаємо на прослуховування музики знижується з 20% у підлітковому віці до 13% у більш дорослому.

Зміна пріоритетів

У дослідників є кілька теорій щодо того, чому це відбувається. Деякі вважають, що зниження захопленості у міру дорослішання пов'язане з психосоціальним дозріванням. Підлітки, по суті, використовують музику як маркер ідентичності та взаємодіють із нею, щоб орієнтуватися у соціальних колах. Дорослі є вже сформованими особистостями, а тому їм не потрібно використовувати музику з цією метою.

Інші дослідники апелюють до вікових змін гостроти слуху, зокрема до зниження толерантності до гучних і високочастотних звуків. Що також може бути причиною зниження інтересу в більш дорослому віці.

Ще однією ймовірною причиною може стати те, що дорослі навантажені відповідальністю, а тому в них просто менше вільного часу для вивчення своїх музичних інтересів і пошуків чогось нового. Втім, є і ті, хто відмовляється апелювати до віку як предикатор застійного музичного смаку.

Так чи інакше, вчені сходяться на думці, що наш музичний смак здебільшого формується у підлітковому віці:

по-перше, наш мозок розвинений настільки, що ми можемо обробляти те, що чуємо;

по-друге, загострення емоцій статевого дозрівання створює міцні зв'язки пам'яті.

Саундтрек нашого життя

Нейронаука проливає світло на те, як і чому розвиваються наші музичні уподобання. Наприклад, відомо, що немовлятам подобається музика, яку вони чули в утробі матері.

За словами нейробіолога Даніеля Левітіна, коли нам подобається якийсь музичний витвір, він нагадує нам про іншу музику, яку ми чули раніше, й активує сліди пам'яті про емоційні моменти у нашому житті. По суті, те, що ми вважаємо своїм "смаком", є дофаміновою реакцією, що виникає через патерни, які наш мозок розпізнає — це створює очікування задоволення, засноване на минулому досвіді. Коли ми припиняємо активно слухати музику, ці зв'язки потроху стираються.

Розширюємо горизонти

Тімоті МакКенрі дав кілька порад, які дозволять тренувати свій музичний смак, щоб не втрачати зв'язку з музикою:

практикувати різні способи прослуховування: концерти, поодинокі, випадкові;

зробити прослуховування музики звичним;

цікавитись тим, що ви чуєте, щоб створювати нові патерни;

не бути упередженим щодо різних жанрів;

ділитися реакціями з друзями;

слухайте музику, яку любите, але не бійтеся переглянути давні переконання;

не намагайтеся йти в ногу з новими музичними тенденціями.

Раніше Фокус писав про те, що музичні психологи відкрили формулу найщасливіших пісень у світі.