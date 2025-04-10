Анна Тринчер обошла скандальную российскую группу в рейтинге Apple Music (видео)

Песня 23-летней украинской певицы Анны Тринчер "Зірочка, палай" заняла первое место в рейтинге Apple Music среди песен в Украине и возглавила хит-парад ТОП-25: Киев.

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Радостной новостью артистка поделилась на своей странице в Instagram.

В видео она не скрывает радости и слез от достижения, подчеркивая, что шла к этому очень долго. Подруги артистки разделяют ее эмоции.

"10 лет с момента моего дебюта на большой сцене и на ваших экранах. 6 лет веры и разочарований, взлетов и падений. 3 года подряд закрепление в чате одного и того же смс, в котором менялись только цифры "цельная 22..23…24..25 год 1 место на эпл мюзик". И вот мы здесь! Спасибо всем, кто проходит этот путь со мной!", – написала Анна под роликом.

В клипе на песню Тринчер выступила яркой и уверенной в себе девушкой, которая готова разрывать шаблоны и идти вперед. Режиссером видео стал креативный продюсер Нацотбора на "Евровидение-2025" Герман Ненов.

"Зірочка, палай" – это не просто песня, это призыв не сдаваться, когда тяжело. Она вдохновляет верить в себя, даже когда кажется, что вокруг тьма. Спасибо, Аня, за напоминание, что каждый из нас может светить даже когда другие не видят нашего света", "Песня, открывающая новые горизонты веры в себя. Она дает силы, когда все кажется тяжелым, и напоминает, что даже в темноте есть шанс засиять. "Ты можешь. Ты заслуживаешь этого." — эти слова становятся манифестом для каждого, кто готов идти к своей цели, несмотря на трудности","Песня, вдохновляющая быть яркой, палаты и не бояться мечтать! Очень крутая работа!" – пишут поклонники артистки в комментариях под клипом.

Композиция завирусилась еще задолго до официального релиза, а в TikTok под нее сняли более 60 тысяч роликов. Она также продолжает набирать популярность, а на YouTube количество просмотров за неделю перевалило за 715 тысяч.

Песня украинки обошла лидера рейтинга. Башкирская группа AY YOLA с песней "Homay" ранее возглавила украинский ТОП-100 в Apple Music, что вызвало огромный скандал в соцсетях. Выяснилось, что брат одного из участников коллектива воюет в составе ВС РФ против Украины, а остальные артисты поддерживают так называемую СВО.

На момент написания материала песня башкирской группы – на втором месте в ТОП-25 Apple Music: Киев, но за несколько часов после проседания вернула себе первую позицию в ТОП-100 в Apple Music, подвинув композицию Тринчер на второе место.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Ранее Фокус писал, что в феврале песни российского рэпера Моргенштерна попали в ТОП-10 Apple Music.