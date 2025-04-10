Анна Трінчер обійшла скандальну російську групу в рейтингу Apple Music (відео)

Пісня 23-річної української співачки Анни Трінчер "Зірочка, палай" посіла перше місце в рейтингу Apple Music серед пісень в Україні та очолила хіт-парад ТОП-25: Київ.

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Радісною новиною артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

У відео вона не приховує радості та сліз від досягнення, підкреслюючи, що йшла до цього дуже довго. Подруги артистки поділяють її емоції.

"10 років з моменту мого дебюту на великій сцені і на ваших екранах. 6 років віри і розчарувань, злетів і падінь. 3 роки поспіль закріплення в чаті одного й того самого смс, у якому змінювалися тільки цифри "цільна 22...23...24...25 рік 1 місце на епл мюзік". І ось ми тут! Дякую всім, хто проходить цей шлях зі мною!", — написала Анна під роликом.

У кліпі на пісню Трінчер виступила яскравою і впевненою в собі дівчиною, яка готова розривати шаблони і йти вперед. Режисером відео став креативний продюсер Нацвідбору на "Євробачення-2025" Герман Ненов.

"Зірочка, палай" — це не просто пісня, це заклик не здаватися, коли важко. Вона надихає вірити в себе, навіть коли здається, що навколо темрява. Спасибі, Аня, за нагадування, що кожен з нас може світити навіть коли інші не бачать нашого світла", "Пісня, що відкриває нові горизонти віри в себе. Вона дає сили, коли все здається важким, і нагадує, що навіть у темряві є шанс засяяти. "Ти можеш. Ти заслуговуєш на це." — ці слова стають маніфестом для кожного, хто готовий йти до своєї мети, незважаючи на труднощі", "Пісня, що надихає бути яскравою, палати і не боятися мріяти! Дуже крута робота!" — пишуть шанувальники артистки в коментарях під кліпом.

Композиція завірусилася ще задовго до офіційного релізу, а в TikTok під неї зняли понад 60 тисяч роликів. Вона також продовжує набирати популярність, а на YouTube кількість переглядів за тиждень перевалила за 715 тисяч.

Пісня українки обійшла лідера рейтингу. Башкирський гурт AY YOLA з піснею "Homay" раніше очолив український ТОП-100 в Apple Music, що викликало величезний скандал у соцмережах. З'ясувалося, що брат одного з учасників колективу воює у складі ЗС РФ проти України, а інші артисти підтримують так звану СВО.

На момент написання матеріалу пісня башкирського гурту — на другому місці в ТОП-25 Apple Music: Київ, але за кілька годин після просідання повернула собі першу позицію в ТОП-100 в Apple Music, посунувши композицію Трінчер на друге місце.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Раніше Фокус писав, що в лютому пісні російського репера Моргенштерна потрапили в ТОП-10 Apple Music.