"Украинцы, что с вами не так?": в сети возмутились песней путинистов Ay Yola из Башкирии

Новая песня российской группы Ay Yola "Homay" возглавила украинский чарт в Apple Music. В соцсетях пользователи возмутились такой ситуацией, ведь участники коллектива активно собирают средства на поддержку военных РФ, а брат фронтмена группы присоединился к так называемой "СВО" и пошел воевать против Украины.

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Ay Yola — это группа из Уфы, созданная в прошлом году. В их активе всего две композиции: "Homay" и "Batyr". В составе — вокалистка Адель Шайхитдинова, бас-гитарист Руслан Шайхитдинов и певец Ринат Рамазанов. Музыку они создают на основе башкирских мотивов, смешивая их с электроникой. "Homay" вошла в альбом "Урал батыр".

Завирусилась песня "Homay", посвященная мифической птице-женщине Хомай из башкортского героического эпоса "Урал-Батыр", исполненная на башкортском языке. Композиция быстро стала вирусной в тюркоязычных странах и набрала миллионы прослушиваний. В первую очередь, в Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане и Азербайджане, а затем и в украинском сегменте.

Многие украинцы, создавая видео на этот трек, не осознают, что таким образом они могут поддерживать оккупантов. Такая ситуация уже вызывает возмущение в социальных сетях.

Как стало известно из соцсетей, брат Рината Рамазанова воюет в составе российской армии против Украины. Украинцев возмущает песня и реакция на нее.

Ай Йола "Хомай"

Песня возмутила украинцев

Украинцы неосознанно способствуют финансированию российской войны

В соцсетях песня вызвала возмущение

Таким образом, поддерживая трек этой российской группы, украинцы могут бессознательно способствовать финансированию российской войны против Украины. Ведь команда Ay Yola зарабатывает на прослушивании своих песен и часть полученных средств передает на нужды армии РФ. Прослушивание песен на стриминговых платформах монетизируется.

Напомним, группа AY YOLA из Республики Башкортостан, Российская Федерация, заняла первое место в топ 100 Apple Music Украины.

Также в мае прошлого года один из ведущих украинских киберспортсменов побывал на концерте российского рэпера Алишера Валиева, известного под псевдонимом "Моргенштерн". Видео с события было опубликовано в TikTok.