"Українці, що з вами не так?": у мережі обурились піснею путіністів Ay Yola з Башкірії

Нова пісня російського гурту Ay Yola "Homay" очолила український чарт в Apple Music. У соцмережах користувачі обурилися такою ситуацією, адже учасники колективу активно збирають кошти на підтримку військових РФ, а брат фронтмена гурту приєднався до так званої "СВО" і пішов воювати проти України.

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Ay Yola — це гурт з Уфи, створений минулого року. У їхньому доробку всього дві композиції: "Homay" і "Batyr". У складі — вокалістка Адель Шайхітдінова, бас-гітарист Руслан Шайхітдінов та співак Рінат Рамазанов. Музику вони створюють на основі башкирських мотивів, змішуючи їх з електронікою. "Homay" увійшла до альбому "Урал батир".

Пісня "Homay", що завірусилась, присвячена міфічному птаху-жінці Хомай з башкортського героїчного епосу "Урал-Батир", виконана башкортською мовою. Композиція швидко стала вірусною у тюркомовних країнах і набрала мільйони прослуховувань. В першу чергу, у Казахстані, Узбекістані, Киргизстані та Азербайджані, а згодом і в українському сегменті.

Чимало українців, створюючи відео на цей трек, не усвідомлюють, що таким чином вони можуть підтримувати окупантів. Така ситуація вже викликає обурення в соціальних мережах.

Як стало відомо з соцмереж, брат Ріната Рамазанова воює в складі російської армії проти України. Українців обурює пісня та реакція на неї.

Ay Yola "Homay"

Пісня обурила українців

Українці несвідомо сприяють фінансуванню російської війни

В соцмережах пісня викликала обурення

Таким чином, підтримуючи трек цього російського гурту, українці можуть несвідомо сприяти фінансуванню російської війни проти України. Адже команда Ay Yola заробляє на прослуховуванні своїх пісень і частину отриманих коштів передає на потреби армії РФ. Прослуховування пісень на стримінгових платформах монетизується.

Нагадаємо, гурт AY YOLA з Республіки Башкортостан, Російська Федерація, зайняв перше місце в топ 100 Apple Music України.

Також у травні минулого року один з провідних українських кіберспортсменів побував на концерті російського репера Алішера Валієва, відомого під псевдонімом "Моргенштерн". Відео з події було опубліковано в TikTok.