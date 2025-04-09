"Українці, що з вами не так?": у мережі обурились піснею путіністів Ay Yola з Башкірії
Нова пісня російського гурту Ay Yola "Homay" очолила український чарт в Apple Music. У соцмережах користувачі обурилися такою ситуацією, адже учасники колективу активно збирають кошти на підтримку військових РФ, а брат фронтмена гурту приєднався до так званої "СВО" і пішов воювати проти України.
Ay Yola — це гурт з Уфи, створений минулого року. У їхньому доробку всього дві композиції: "Homay" і "Batyr". У складі — вокалістка Адель Шайхітдінова, бас-гітарист Руслан Шайхітдінов та співак Рінат Рамазанов. Музику вони створюють на основі башкирських мотивів, змішуючи їх з електронікою. "Homay" увійшла до альбому "Урал батир".
Пісня "Homay", що завірусилась, присвячена міфічному птаху-жінці Хомай з башкортського героїчного епосу "Урал-Батир", виконана башкортською мовою. Композиція швидко стала вірусною у тюркомовних країнах і набрала мільйони прослуховувань. В першу чергу, у Казахстані, Узбекістані, Киргизстані та Азербайджані, а згодом і в українському сегменті.
Чимало українців, створюючи відео на цей трек, не усвідомлюють, що таким чином вони можуть підтримувати окупантів. Така ситуація вже викликає обурення в соціальних мережах.
Як стало відомо з соцмереж, брат Ріната Рамазанова воює в складі російської армії проти України. Українців обурює пісня та реакція на неї.
Таким чином, підтримуючи трек цього російського гурту, українці можуть несвідомо сприяти фінансуванню російської війни проти України. Адже команда Ay Yola заробляє на прослуховуванні своїх пісень і частину отриманих коштів передає на потреби армії РФ. Прослуховування пісень на стримінгових платформах монетизується.
Нагадаємо, гурт AY YOLA з Республіки Башкортостан, Російська Федерація, зайняв перше місце в топ 100 Apple Music України.
Також у травні минулого року один з провідних українських кіберспортсменів побував на концерті російського репера Алішера Валієва, відомого під псевдонімом "Моргенштерн". Відео з події було опубліковано в TikTok.