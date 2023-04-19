Подарунок від планети. Вчені нарешті зрозуміли, чому білизна, висушена на вулиці, пахне приємніше

Вчені виявили, що щось наповнює білизну ароматом троянд, цитрусових та кардамону.

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Не секрет, що людський ніс здатний вловлювати та розпізнавати більше трильйона різних запахів. Десятиліттями вчені проводять десятки різних досліджень, щоб зрозуміти, чому нам так подобається запах свіжоспеченого хліба, скошеної трави або нових книг, пише IFLScience.

У новому дослідженні вчені з Копенгагенського університету зосередилися на вивченні того, чому білизна, висушена на відкритому повітрі, пахне приємніше, ніж та, яку ми висушили вдома або у сушарці.

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Під час експерименту вчені використали три рушники, які були випрані руками в ультрачистій воді, що не містить мікроорганізмів або солей, що могло б вплинути на запах рушників. Далі рушники розвісили сушитися — у темній кімнаті, на затемненому балконі та на балконі, відкритому сонячному світлу. Потім зразки помістили у вакуумні пакети та залишили на 15 годин.

На наступному етапі вчені використовували газову хромато-мас-спектрометрію, що допомогло їм ідентифікувати різні хімічні сполуки, присутні в кожному з трьох зразків. Крім того, команда порівняла зразки повітря у вакуумних пакетах, де лежали рушники, та місцях, де вони сушилися.

Результати дослідження свідчать, що рушники, висушені на сонячному балконі, містили більше хімічних речовин, таких як альдегіди та кетони, які асоціюються з парфумами та запахами рослин. Дослідники виявили, що обидва рушники, висушені на вулиці, містили:

пентаналь, що міститься в кардамоні;

октаналь, який має цитрусовий запах;

нонаналь, запах якого нагадує аромат квітів троянди.

За словами співавтора дослідження Малте Фріденлунда, найімовірніше, коли озон реагує з матеріалами у вологому рушнику, утворюються альдегіди та кетони, які й відповідальні за такий приємний запах висушеної на вулиці білизни. Але це, мабуть, є лише частиною пояснення. Дослідники вважають, що є щось ще, що робить свій внесок у цей процес. Можливо, це безпосередньо пов'язане із сонячним світлом. Наприклад, пігменти або барвники у рушниках, виявлені навіть у тому випадку, якщо рушники не оброблені, поглинають сонячне світло та призводять до хімічних перетворень

Попри те, що дослідження може здатися кумедним та легковажним, вчені зазначають, що до цього моменту не було інших досліджень, які б вивчали взаємодію сонячного світла та вологих поверхонь. Фріденлунд також вважає, що результати цього дослідження надалі можуть допомогти у розумінні того, як відбувається деградація різних матеріалів.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, чим насправді пахнуть старі книги.