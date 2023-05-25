Нечто не дает нам уснуть часами: ученые рассказали, чего точно не стоит делать перед сном

Кофеин и полуночные застолья нарушают наш сон, однако исследователи считают, что еще может гарантировать беспокойную ночь.

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Известно, что здоровый сон жизненно необходим человеку. Бессонница и беспокойные ночи влияют на наш организм, тревожность и общее состояние стресса. Как правило, исследователи советуют отказаться от использования электроники, кофеина и алкоголя, чтобы хорошенько выспаться. Однако новое исследование предполагает, что нечто еще может отложить наш сон на часы, пишет Daily Mail.

В новом исследовании ученых из университета Дьюка приняли участие более 50 000 человек. Исследователи обнаружили, что публикации в социальных сетях незадолго до сна могут существенно увеличить время засыпания — в среднем реципиенты засыпали на 3 часа позже.

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Исследователи провели анализ и обнаружили, что те, кто публикует посты в соцсетях менее чем за час до сна, почти вдвое чаще ложатся спать позже. Более того, ученые обнаружили, что те, кто публиковал более одного поста с большей вероятностью не спали до глубокой ночи, чем те, кто запостил лишь один раз.

По словам руководителя исследования, специалиста по данным, доктора Уильяма Мейерсона, они с коллегами обнаружили, что лайки и комментарии вызывают выброс адреналина, который блокирует гормоны сна. Кроме того, ранее исследователи уже доказали, что воздействие синего света наших телефонов также нарушает наш цикл сна.

Ученые предполагают, что в размещении публикаций перед сном важную роль играют сразу несколько факторов: во-первых, свет от экранов наших телефонов, который нарушает циркадные ритмы, во-вторых, ожидание реакций на публикацию.

В ходе исследования ученые изучили данные 51 000 человек, которые использовали Reddit. В общей сложности исследователи просмотрели более 230 миллионов постов, размещенных пользователями в период с 2005 по 2021 годы. Далее ученые использовали временные метки на сообщениях для модели оценки времени сна реципиентов.

Затем они учли данные о том, когда пользователи публиковали сообщения в течение часа после их среднего отхода ко сну в сравнении с ночами, когда они публиковали посты намного раньше. Это в конечном итоге позволило им выяснить время, на которое поздние публикации в соцсетях откладывали их время отхода ко сну.

Результаты свидетельствуют о том, что когда посты публиковались в более ранее время, лишь около 6% реципиентов продолжали постить что-то поздно ночью. Когда пользователи размещали один пост поздно вечером, около 10% продолжали публиковать посты предполагаемого времени отхода ко сну. Однако, когда поздних постов было два и больше, около 23% пользователей засыпали позже.

По словам исследователей, в среднем публикации незадолго до сна откладывали время отхода ко сну на 1-3 часа

Известно, что с заходом солнца уровень гормона сна мелатонина в нашем мозге начинает повышаться, вызывая сонливость. Однако воздействие синего света от экрана телефона способно подавить выброс этого гормона. Однако публикации в социальных сетях заставляют людей также ждать реакций на свои посты, следовательно, наша умственная активность и бдительность повышается, что затрудняет расслабление и отсрочивает время отхода ко сну.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, как улучшить сон, чтобы жить дольше.