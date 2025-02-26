Хватить жаловаться: охотники-собиратели спят еще меньше, чем жители городов

Исследователи развенчали самое популярное заблуждение в современном мире.

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Общепринятой является мысль о том, что современный образ жизни повинен в ежедневном недостатке сна у людей, в отличие от наших предков, которые жили в менее технологически развитые времена. Но анализ 54 исследований сна, проведенных по всему миру, показал, что люди в небольших, неиндустриальных обществах на самом деле спят меньше, чем жители больших городов, пишет New Scientist.

"Все, с кем я общаюсь говорят о том, как ужасно они спят. Но цифры показывают обратное", — говорит Лила МакКиннон из Университета Торонто в Миссиссоге в Канаде.

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Теории говорят о том, что рост числа гаджетов, таких как телевизоры и смартфоны, уменьшает количество часов, отведенных на сон. Такой эффект даже начинают называть эпидемией потери сна.

Проблема в том, что все эти исследования проводились в индустриальных странах, что оставляет открытым вопрос о том, спали ли люди намного больше до индустриализации. С появлением мониторов активности на запястье стало проще изучать сон в неиндустриальных обществах.

Такие исследования выявили удивительно короткую продолжительность сна. Например, охотники-собиратели сан спят в среднем 6,7 часа в сутки, хадза — 6,2 часа, а баяка — 5,9 часа. Самая короткая продолжительность сна — 5,5-часовой сон общины химба в Намибии, которые являются кочевыми скотоводами.

Маккиннон и ее коллега Дэвид Сэмсон, также из Университета Торонто в Миссиссоге, участвовали в нескольких таких исследованиях. Теперь они сравнили привычки сна в индустриальных обществах, включая США, Австралию и Шри-Ланку, с таковыми в более мелких, неиндустриальных сообществах, включая коренные народы Амазонки, Мадагаскара и острова Танна в Тихом океане.

В целом анализ основан на 54 исследованиях, включающих прямые измерения сна у людей старше 18 лет, у которых не было серьезных проблем со здоровьем. Хотя в этих исследованиях в общей сложности участвовало всего 866 человек, набор данных является наиболее полным на сегодняшний день, говорит Сэмсон.

В целом, эти люди спали в среднем 6,8 часов, но в неиндустриальных обществах средний показатель составил 6,4 часа по сравнению с 7,1 часами в индустриальных обществах.

Ученые также оценили регулярность циркадных ритмов людей, используя показатель, называемый индексом циркадной функции, где оценка 1 является идеальной. В неиндустриальных обществах средний показатель составил 0,7 по сравнению с 0,63 в индустриальных обществах.

Сэмсон связывает большую продолжительность сна и большую эффективность сна в индустриальных обществах с условиями, более благоприятными для сна.

"Мы добились видимого успеха в обеспечении безопасности и защищенности наших мест сна. Нам не приходится бороться с конкурирующими группами людей ночью или хищниками", — говорит исследователь.

С другой стороны, люди в промышленных регионах меньше подвержены эффектам, которые помогают поддерживать циркадные ритмы, таким как более низкие температуры ночью и яркое освещение днем. Авторы исследования подозревают, что менее регулярные циркадные ритмы могут иметь неблагоприятные последствия, которые объясняют, почему многие люди считают свой сон плохим.

Напомним, ученые и врачи рассказали, как достичь идеального сна. Проблемы со сном являются нередким явлением в современном изменчивом, быстром и турбулентном мире. Основываясь на том, что стандартные рекомендации по поводу отдыха подходят не всем, врачи и ученые описали все возможные пути улучшения его качества.