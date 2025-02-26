Досить скаржитися: мисливці-збирачі сплять ще менше, ніж жителі міст

Дослідники розвінчали найпопулярнішу оману в сучасному світі.

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Загальноприйнятою є думка про те, що сучасний спосіб життя спричиняє щоденну нестачу сну в людей, на відміну від наших предків, які жили в менш технологічно розвинені часи. Але аналіз 54 досліджень сну, проведених по всьому світу, показав, що люди в невеликих, неіндустріальних суспільствах насправді сплять менше, ніж жителі великих міст, пише New Scientist.

"Усі, з ким я спілкуюся, говорять про те, як жахливо вони сплять. Але цифри показують протилежне", — каже Ліла МакКіннон з Університету Торонто в Міссіссозі в Канаді.

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Теорії говорять про те, що зростання кількості гаджетів, таких як телевізори і смартфони, зменшує кількість годин, відведених на сон. Такий ефект навіть починають називати епідемією втрати сну.

Проблема в тому, що всі ці дослідження проводилися в індустріальних країнах, що залишає відкритим питання про те, чи спали люди набагато більше до індустріалізації. З появою моніторів активності на зап'ясті стало простіше вивчати сон у неіндустріальних суспільствах.

Такі дослідження виявили напрочуд коротку тривалість сну. Наприклад, мисливці-збирачі сан сплять у середньому 6,7 години на добу, хадза — 6,2 години, а баяка — 5,9 години. Найкоротша тривалість сну — 5,5-годинний сон громади хімба в Намібії, які є кочовими скотарями.

Маккіннон та її колега Девід Семсон, також з Університету Торонто в Міссіссозі, брали участь у кількох таких дослідженнях. Тепер вони порівняли звички сну в індустріальних суспільствах, включно зі США, Австралією та Шрі-Ланкою, з такими в менших, неіндустріальних спільнотах, включно з корінними народами Амазонки, Мадагаскару та острова Танна в Тихому океані.

Загалом аналіз ґрунтується на 54 дослідженнях, що включають прямі вимірювання сну у людей старше 18 років, у яких не було серйозних проблем зі здоров'ям. Хоча в цих дослідженнях загалом брали участь лише 866 осіб, набір даних є найповнішим на сьогоднішній день, каже Семсон.

Загалом, ці люди спали в середньому 6,8 годин, але в неіндустріальних суспільствах середній показник становив 6,4 години порівняно з 7,1 годинами в індустріальних суспільствах.

Вчені також оцінили регулярність циркадних ритмів людей, використовуючи показник, званий індексом циркадної функції, де оцінка 1 є ідеальною. У неіндустріальних суспільствах середній показник становив 0,7 порівняно з 0,63 в індустріальних суспільствах.

Семсон пов'язує більшу тривалість сну і більшу ефективність сну в індустріальних суспільствах з умовами, більш сприятливими для сну.

"Ми досягли видимого успіху в забезпеченні безпеки та захищеності наших місць сну. Нам не доводиться боротися з конкуруючими групами людей вночі або хижаками", — каже дослідник.

З іншого боку, люди в промислових регіонах менше схильні до ефектів, які допомагають підтримувати циркадні ритми, як-от нижчі температури вночі та яскраве освітлення вдень. Автори дослідження підозрюють, що менш регулярні циркадні ритми можуть мати несприятливі наслідки, які пояснюють, чому багато людей вважають свій сон поганим.

Нагадаємо, вчені та лікарі розповіли, як досягти ідеального сну. Проблеми зі сном є частим явищем у сучасному мінливому, швидкому та турбулентному світі. Ґрунтуючись на тому, що стандартні рекомендації з приводу відпочинку підходять не всім, лікарі та науковці описали всі можливі шляхи поліпшення його якості.