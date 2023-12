82-річна жінка щодня умивалась крижаною водою і розказала, що сталося з її організмом (фото)

82-річна Віра присягається, що не витрачає тисячі доларів на догляд за собою та пластичні операції.

82-річна американка Віра Ділео запевняє, що щоденне вмивання крижаною водою допомагає їй зберігати вічну молодість. Досвідом своїх косметичних процедур жінка поділилася на сторінці у TikTok.

Родичі, друзі та знайомі Віри кажуть, що вона виглядає значно молодшою за свій реальний вік, а її шкіра, на диво, й досі залишається у чудовому стані.

Жінка запевняє, що не витрачає тисячі доларів на догляд за собою та пластичні операції, але обов’язково щодня умивається крижаною водою. Проста звичка стала запорукою її краси та здоров’я.

Підписники американки у коментарях під відео стверджують, що ефект помітний неозброєним оком.

"Не можу повірити, що вам 80. Маєте вигляд щонайбільше на 60. У чому твій секрет?!" – написала під роликом одна з її послідовниць, а інша додала, що простий лайфхак допоміг і їй позбавитися від пігментів та прищів на обличчі.

Віра Ділео щодня умивається крижаною водою Фото: instagram.com/nanastillgotit Віра Ділео щодня умивається крижаною водою Фото: instagram.com/nanastillgotit

До речі, експерти підтверджують, що холодні омивання мають позитивний ефект для здоров’я та краси. Окрім прискорення кровообігу, холодна вода підтягує шкіру, освіжає її та робить рум’яною.

Нові відео Віри Ділео збирають десятки тисяч переглядів, сотні коментарів та репостів.

82-річна американка Віра Ділео Фото: instagram.com/nanastillgotit

