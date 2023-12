82-летняя женщина ежедневно умывалась ледяной водой и рассказала, что произошло с ее организмом (фото)

82-летняя Вера клянется, что не тратит тысячи долларов на уход за собой и пластические операции.

Related video

82-летняя американка Вера Дилео уверяет, что ежедневное умывание ледяной водой помогает ей сохранять вечную молодость. Опытом своих косметических процедур женщина поделилась на странице в TikTok.

Важно

Синдром "спящей красавицы: медсестра потеряла целый год своей жизни из-за сна (фото)

Родственники, друзья и знакомые Веры говорят, что она выглядит значительно моложе своего реального возраста, а ее кожа, на удивление, до сих пор остается в прекрасном состоянии.

Женщина уверяет, что не тратит тысячи долларов на уход за собой и пластические операции, но обязательно ежедневно умывается ледяной водой. Простая привычка стала залогом ее красоты и здоровья.

Подписчики американки в комментариях под видео утверждают, что эффект заметен невооруженным глазом.

"Не могу поверить, что вам 80. Выглядите максимум на 60. В чем ваш секрет?!" — написала под роликом одна из ее последовательниц, а другая добавила, что простой лайфхак помог и ей избавиться от пигментов и прыщей на лице.

Вера Дилео ежедневно умывается ледяной водой Фото: instagram.com/nanastillgotit Вера Дилео ежедневно умывается ледяной водой Фото: instagram.com/nanastillgotit

Кстати, эксперты подтверждают, что холодные омовения имеют положительный эффект для здоровья и красоты. Кроме ускорения кровообращения, холодная вода подтягивает кожу, освежает ее и делает румяной.

Новые видео Веры Дилео собирают десятки тысяч просмотров, сотни комментариев и репостов.

82-летняя американка Вера Дилео Фото: instagram.com/nanastillgotit

Напомним, ранее Фокус рассказывал историю 68-летней Джейн Винтерингем из Великобритании, которая за последние 23 года съела более 8 тысяч порций печеного мяса с картошкой. Это традиционное для британцев рождественское блюдо является ее любимым еще с детства. Женщина рассказала, как чувствует себя сейчас и не собирается ли в ближайшее время менять свой рацион.

Кроме того, мы рассказывали об американском блогере Робин Лейрд, которая интересуется философией и экспериментами со стилем жизни. Девушка 30 дней подряд проходила по 20 тысяч шагов и рассказала на своем YouTube-канале The Science of Self Care, какие трансформации с ее организмом произошли за это время.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.