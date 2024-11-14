"Тетрис" в реальной жизни: эксперты раскрыли два трюка для складывания вещей (видео)

Специалисты по упаковке поделились хитростями, которые помогают вместить значительно больше вещей в чемодан или шкаф. Важно не только сворачивать одежду правильно, но и поворачивать ее в нужную сторону.

Во время путешествий туристам нередко не хватает места. Чемодан может казаться большим, а куча вещей маленькой до того, как одно должно поместиться в другое. Эксперты 1st Move International Removals поделились лайфхаком на такой случай в комментарии Express 14 ноября.

Чтобы вместить больше вещей в поклажу, место нужно максимально использовать. Один из трюков прозвали "методом тетриса", и он помогает экономить место. Секрет заключается в том, чтобы размещать свернутую одежду не горизонтально, а вертикально.

Трюк заключается в том, чтобы сложить на дно самые тяжелые вещи, например обувь и большую косметичку. Осторожно свернутую одежду после этого нужно разместить в вертикальном положении вместо того, чтобы складывать "конвертами" один на другой как бутерброд.

Промежутки между свертками можно использовать для наименее объемных вещей. Например, легких шарфов, носков или белья. Эксперты обещают, что такой метод помогает использовать эффективно каждый сантиметр пространства, при этом равномерно распределяя вес.

Другой лайфхак представила эксперт Мари Кондон на Netflix. Она предлагает складывать одежду в компактные прямоугольники, которые также можно размещать вертикально. Эта хитрость особенно полезна с массивными и объемными свитерами.

Для того, чтобы сложить свитер, обе его стороны поочередно надо подогнуть к центру (горловине). Затем по длине свитера его можно сложить дважды или трижды, заправив сверток.

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