Размером как синий кит: возле Соломоновых островов нашли самый большой в мире коралл (фото)

До этой находки у Соломоновых островов самым большим кораллом в мире считалась массивная колония Национального морского заповедника Американского Самоа, которая получила имя Big Momma.

Во время экспедиции ученые National Geographic в водах Соломоновых островов обнаружили самый большой в мире коралл. Об этом пишет ВВС.

Огромный коралл, которому по мнению ученых может быть за 300 лет, достигает 34 метра в ширину и имеет диаметр — 32 метра, а его высота составляет 5,5 метра.

Исследователи говорят, что коралл выглядит здоровым и буквально стал для них "маяком надежды", поскольку из-за изменения климата и повышения температуры вод Мирового океана кораллов значительно поубавилось.

Коралл обнаружили во время во время экспедиции, посвященной изучению влияния глобального потепления на Тихий океан.

"Увидеть такой коралл — это почти то же самое, как внезапно увидеть огромный собор под водой. Это очень волнующий момент. Я испытываю глубокое уважение к тому, что смогло выжить и существует уже сотни лет, оставаясь на одном месте. В такой момент думаешь: сойти с ума, он же был здесь, когда жил Наполеон", — говорит Ману Сан Феликс.

До этой находки у Соломоновых островов самым большим кораллом в мире считалась массивная колония Национального морского заповедника Американского Самоа, которая получила имя Big Momma (Большая Мама). В ширину Big Momma достигает 22,2 м, в высоту — 6 м, а окружность равна 41 м. Возраст этого коралла, по оценкам ученых, превышает 500 лет.

Ведущий специалист команды проекта National Geographic "Pristine Seas" ("Заповедные моря") Молли Тиммерс сравнил формы обоих кораллов-гигантов.

"В то время как Big Momma похож больше на огромный шарик мороженого, упавший на риф, новый коралл напоминает тающее мороженое, которое растекается по дну", — рассказала Молли Тиммерс.

Только что открытый коралл имеет волнистую форму, его основной цвет коричневый с вкраплениями ярко-желтого, синего и красного цветов.

Напомним, что ранее в этом году австралийские чиновники приняли решение закрыть местные пляжи для купания. Причиной стали тысячи загадочных смолянистых шариков, выброшенных на берег.