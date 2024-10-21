Океан вытолкнул на берег тысячи токсичных шариков: что это такое и как оно появилось в море (фото)

Местные власти были вынуждены закрыть австралийское побережье для купания из-за странных смолянистых шариков, выброшенных на берег из океана.

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Ранее в этом году австралийские чиновники приняли решение закрыть местные пляжи для купания. Причиной стали тысячи загадочных смолянистых шариков, выброшенных на берег. Местные власти опасались, что туристы и местные жители могут оказаться в опасности, пишет BBC.

Теперь австралийские пляжи в городе Сидней вновь открыты. Результаты анализов загадочных шариков показали, что они образованы из химикатов, похожих на те, что содержатся в косметике и чистящих средствах. Впрочем, местные власти отмечают, что все еще остается неясным, как именно они появились на пляже.

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Ранее в общей сложности было закрыто восемь пляжей, среди которых и Бонди — самый известный в городе. Все они были закрыты, после чего была проведена масштабная очистка — исследователи опасались, что шарики могут оказаться токсичными.

По словам министра окружающей среды Нового Южного Уэльса Пенни Шарл, расследование все еще продолжает — правоохранительные органы ищут источник загрязнения и виновника. К счастью для туристов и местных жителей, морское управление штата заявило, что шарики не слишком опасны для людей, однако предупредили, что их нельзя трогать и поднимать.

Исполнительный директор по морским делам Нового Южного Уэльса Марка Хатчингса, результаты анализов указывают на то, что шарики состоят из жирных кислот и химикатов, соответствующих тем, что содержатся в чистящих и косметических средствах, смешанных с некоторым количеством нефтяного топлива.

Австралийские пляжи были усеяны загадочными смолянистыми шариками

В то же время отмечается, что лабораторные исследования продолжаются, местные власти надеются, что в дальнейшем они помогут доказать, как именно шарики появились на пляже. Предполагается, что на решение этой загадки может потребоваться еще несколько дней.

Исследователи также утверждают, что шарики не являются опасными, когда находятся на Земле, однако их не стоит поднимать или трогать. Также туристам и местным жителям советуют сообщить в спасательную службу, если они вновь заметят загадочные шарики на пляже. В случае случайного прикосновения к загадочному шарику, ученые советуют вымыть руки мылом, водой или детским маслом.

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