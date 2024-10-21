Океан виштовхнув на берег тисячі токсичних кульок: що це таке і як воно з'явилося у морі (фото)

Місцева влада була змушена закрити австралійське узбережжя для купання через дивні смолянисті кульки, викинуті на берег із океану.

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Раніше цього року австралійські чиновники ухвалили рішення закрити місцеві пляжі для купання. Причиною стали тисячі загадкових смолянистих кульок, викинутих на берег. Місцева влада побоювалася, що туристи та місцеві жителі можуть опинитися в небезпеці, пише BBC.

Тепер австралійські пляжі в місті Сідней знову відкриті. Результати аналізів загадкових кульок показали, що вони утворені з хімікатів, схожих на ті, що містяться в косметиці та мийних засобах. Утім, місцева влада зазначає, що все ще залишається незрозумілим, як саме вони з'явилися на пляжі.

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Раніше загалом було закрито вісім пляжів, серед яких і Бонді — найвідоміший у місті. Усі вони були закриті, після чого було проведено масштабне очищення — дослідники побоювалися, що кульки можуть виявитися токсичними.

За словами міністерки довкілля Нового Південного Уельсу Пенні Шарл, розслідування все ще триває — правоохоронні органи шукають джерело забруднення та винуватця. На щастя для туристів і місцевих жителів, морське управління штату заявило, що кульки не надто небезпечні для людей, однак попередили, що їх не можна торкатися і підіймати.

Виконавчий директор із морських справ Нового Південного Уельсу Марка Гатчінгса, результати аналізів вказують на те, що кульки складаються з жирних кислот і хімікатів, відповідних до тих, які містяться в мийних і косметичних засобах, змішаних із деякою кількістю нафтового палива.

Австралійські пляжі були всіяні загадковими смолянистими кульками

Водночас зазначається, що лабораторні дослідження тривають, місцева влада сподівається, що надалі вони допоможуть довести, як саме кульки з'явилися на пляжі. Передбачається, що на вирішення цієї загадки може знадобитися ще кілька днів.

Дослідники також стверджують, що кульки не є небезпечними, коли перебувають на Землі, проте їх не варто підіймати або чіпати. Також туристам і місцевим жителям радять повідомити в рятувальну службу, якщо вони знову помітять загадкові кульки на пляжі. У разі випадкового дотику до загадкової кульки, вчені радять вимити руки милом, водою або дитячим маслом.

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