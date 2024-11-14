Розміром як синій кіт: біля Соломонових островів знайшли найбільший в світі корал (фото)

До цієї знахідки біля Соломонових островів найбільшим коралом у світі вважалася масивна колонія Національного морського заповідника Американського Самоа, яка отримала ім'я Big Momma.

Під час експедиції науковці National Geographic у водах Соломонових островів виявили найбільший у світі корал. Про це пише ВВС.

Величезний корал, якому на думку вчених може бути за 300 років, досягає 34 метри завширшки та має діаметр — 32 метри, а його висота становить 5,5 метра.

Дослідники кажуть, що корал виглядає здоровим і буквально став для них "маяком надії", оскільки через зміну клімату і підвищення температури вод Світового океану коралів значно поменшало.

Корал виявили під час під час експедиції, присвяченої вивченню впливу глобального потепління на Тихий океан.

"Побачити такий корал — це майже те саме, як раптово побачити величезний собор під водою. Це дуже хвилюючий момент. Я відчуваю глибоку повагу до того, що змогло вижити і існує вже сотні років, залишаючись на одному місці. У такий момент думаєш: збожеволіти, він же був тут, коли жив Наполеон", — каже Ману Сан Фелікс.

До цієї знахідки біля Соломонових островів найбільшим коралом у світі вважалася масивна колонія Національного морського заповідника Американського Самоа, яка отримала ім'я Big Momma (Велика Мама). У ширину Big Momma досягає 22,2 м, у висоту — 6 м, а коло дорівнює 41 м. Вік цього коралу, за оцінками вчених, перевищує 500 років.

Провідний спеціаліст команди проєкту National Geographic "Pristine Seas" ("Заповідні моря") Моллі Тіммерс порівняв форми обох коралів-гігантів.

"Тоді як Big Momma схожий більше на величезну кульку морозива, що впала на риф, новий корал нагадує морозиво, що тане, яке розтікається по дну", — розповіла Моллі Тіммерс.

Щойно відкритий корал має хвилясту форму, його основний колір коричневий із вкрапленнями яскраво-жовтого, синього та червоного кольорів.

Нагадаємо, що раніше цього року австралійські чиновники ухвалили рішення закрити місцеві пляжі для купання. Причиною стали тисячі загадкових смолянистих кульок, викинутих на берег.