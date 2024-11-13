Самое длинное путешествие ламантина в истории: проплыл 4000 км за 62 дня и потерял 85 кг (видео)

Исследователи наблюдали за передвижениями млекопитающего и в конце концов приняли решение помочь ему вернуться домой — ламантин был измотан.

Тико — один из самых известных ламантинов из Вест-Индии (Trichechus manatus) во всем мире. В октябре 2014 года ученые впервые спасли его вместе с братом-близнецом в Бразилии, после того как оба новорожденных оказались на мели. После этого братьев отправили в Центр реабилитации морских млекопитающих AQUASIS, а в июле 2022 года Тико наконец-то выпустили обратно в дикую природу, пишет IFLScience.

Перед тем, как отпустить животное в свободное плавание, ученые установили на его теле метку, которая позволяла отслеживать перемещение животного. Но, как показывают наблюдения, после освобождения приключения Тико лишь начинались.

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На 9 день ученые обнаружили, что Тико находится более чем в 300 км от точки, где его выпустили. Метка указывала, что он находится в точке в 40 км от побережья, а потому ученые попытались спасти Тико, но впоследствии ламантин сам вернулся на берег.

На 12 день его нашли в ловушке в рыболовном коралле, но его проверили и отпустили невредимым. К 5 августа Тико находился в международных водах вокруг Французской Гвианы, проплыв более 2000 километров от места, где его выпустили.

В общей сложности за 62 дня ламантин проплыл более 4000 километров от Бразилии вдоль побережья до Венесуэлы, что стало самым длинным путешествием ламантина из Вест-Индии, по крайней мере задокументированным.

Увы, характер перемещений животного казался беспорядочным и мог увести его от устойчивых мест кормления и пресной воды, необходимых для выживания. В результате ученые приняли решение о необходимости спасательной операции для Тико.

Ламантины, как известно, способны плавать на большие расстояния, но это путешествие является самым дальним из когда-либо задокументированных Фото: Woods Hole Oceanographic Institution

В сентябре 2022 года ламантина успешно поймали на острове Ла-Бланкилья (Венесуэла). Исследования показывают, что животное потеряло 85 килограммов веса, а в его пищеварительной системе был обнаружен пластиковый пакет, который позже был удален.

Исследователи отмечают, что в конце своего путешествия животное было в плохой физической форме, а потому было принято решение доставить его в местный аквариум для интенсивной терапии и реабилитации. Позже ученые предположили, что Тико, вероятно, попал в Северо-Бразильское течение — быстрый поток воды, огибающий побережье Южной Америки. Теперь ученые полагают, что самое длинное задокументированное путешествие ламантина в истории, вероятно, было весьма утомительным.

Основываясь на моделировании прошлых условий состояния моря и спутниковых данных, он, вероятно, столкнулся с несколькими сильными штормами. Двумя вероятными источниками пресной воды, доступными ему, были сами штормы и разбавленные шлейфы реки Амазонки, пересекающиеся с океанскими течениями.

Ранее Фокус писал о том, что самый грустный ламантин в мире заперт в крохотной "клетке".