Найдовша подорож ламантина в історії: проплив 4000 км за 62 дні й втратив 85 кг (відео)

Дослідники спостерігали за пересуваннями ссавця і врешті-решт прийняли рішення допомогти йому повернутися додому — ламантин був виснажений.

Тіко — один із найвідоміших ламантинів із Вест-Індії (Trichechus manatus) у всьому світі. У жовтні 2014 року вчені вперше врятували його разом із братом-близнюком у Бразилії, після того, як обидва новонароджених опинилися на мілині. Після цього братів відправили в Центр реабілітації морських ссавців AQUASIS, а в липні 2022 року Тіко нарешті випустили назад у дику природу, пише IFLScience.

Перед тим, як відпустити тварину у вільне плавання, вчені встановили на її тілі мітку, що давала змогу відстежувати переміщення тварини. Але, як показують спостереження, після звільнення пригоди Тіко лише починалися.

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На 9 день науковці виявили, що Тіко перебуває більш ніж за 300 км від точки, де його випустили. Мітка вказувала, що він перебуває в точці за 40 км від узбережжя, а тому вчені спробували врятувати Тіко, але згодом ламантин сам повернувся на берег.

На 12 день його знайшли в пастці в рибальському коралі, але його перевірили та відпустили неушкодженим. До 5 серпня Тіко перебував у міжнародних водах навколо Французької Гвіани, пропливши понад 2000 кілометрів від місця, де його випустили.

Загалом за 62 дні ламантин проплив понад 4000 кілометрів від Бразилії вздовж узбережжя до Венесуели, що стало найдовшою подорожжю ламантина з Вест-Індії, принаймні задокументованою.

На жаль, характер переміщень тварини здавався безладним і міг відвести її від стійких місць годування і прісної води, необхідних для виживання. У результаті вчені ухвалили рішення про необхідність рятувальної операції для Тіко.

Ламантини, як відомо, здатні плавати на великі відстані, але ця подорож є найдальшою з коли-небудь задокументованих Фото: Woods Hole Oceanographic Institution

У вересні 2022 року ламантина успішно спіймали на острові Ла-Бланкілья (Венесуела). Дослідження показують, що тварина втратила 85 кілограмів ваги, а в її травній системі було виявлено пластиковий пакет, який пізніше було видалено.

Дослідники зазначають, що наприкінці своєї подорожі тварина була в поганій фізичній формі, а тому було ухвалено рішення доставити її в місцевий акваріум для інтенсивної терапії та реабілітації. Пізніше вчені припустили, що Тіко, ймовірно, потрапив у Північно-Бразильську течію — швидкий потік води, що огинає узбережжя Південної Америки. Тепер учені вважають, що найдовша задокументована подорож ламантина в історії, ймовірно, була вельми виснажливою.

Ґрунтуючись на моделюванні минулих умов стану моря і супутникових даних, він, імовірно, зіткнувся з кількома сильними штормами. Двома ймовірними джерелами прісної води, доступними йому, були самі шторми та розбавлені шлейфи річки Амазонки, що перетинаються з океанськими течіями.

Раніше Фокус писав про те, що найсумніший ламантин у світі замкнений у крихітній "клітці".