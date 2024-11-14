"Тетріс" у реальному житті: експерти розкрили два трюки для складання речей (відео)

Фахівці з пакування поділились хитрощами, які допомагають вмістити значно більше речей у валізу або шафу. Важливо не лише згортати одяг правильно, але й повертати його в потрібний бік.

Під час подорожей туристам нерідко бракує місця. Валіза може здаватися великою, а купа речей маленькою до того, як одне має поміститись в інше. Експерти 1st Move International Removals поділились лайфхаком на такий випадок у коментарі Express 14 листопада.

Щоб вмістити більше речей у поклажу, місце потрібно максимально використати. Один з трюків прозвали "методом тетрісу", і він допомагає економити місце. Секрет полягає у тому, щоб розміщувати згорнутий одяг не горизонтально, а вертикально.

Трюк полягає у тому, щоб скласти на дно найважчі речі, наприклад взуття та велику косметичку. Обережно згорнутий одяг після цього потрібно розмістити у вертикальному положенні замість того, щоб складати "конвертами" один на інший як бутерброд.

Проміжки між згортками можна використати для найменш об’ємних речей. Наприклад, легких шарфів, шкарпеток або білизни. Експерти обіцяють, що такий метод допомагає використовувати ефективно кожен сантиметр простору, при цьому рівномірно розподіляючи вагу.

Інший лайфхак представила експертка Марі Кондон на Netflix. Вона пропонує складати одяг у компактні прямокутники, які також можна розміщувати вертикально. Ця хитрість особливо корисна з масивними й об’ємними светрами.

Для того, щоб скласти светр, обидві його сторони по черзі треба підігнути до центру (горловини). Потім по довжині светра його можна скласти двічі або тричі, заправивши згорток.

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