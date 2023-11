Жінка щодня протягом 23 років їла печене м'ясо з картоплею: як вона почувається зараз (фото)

Мама чотирьох дітей Джейн Вінтерінгем не може собі навіть уявити, що колись відмовиться від улюбленої страви.

68-річна продавець-консультант Джейн Вінтерінгем з Великої Британії за останні 23 роки з’їла понад 8 тисяч порцій печеного м’яса з картоплею. Це традиційна для британців різдвяна страва є її улюбленою ще з дитинства. В інтерв’ю журналістам The Sun жінка розповіла, як почувається зараз і чи не збирається найближчим часом змінювати свій раціон.

Мама чотирьох дітей з Бристоля каже, що раніше щотижня готувала печеню для своєї родини. З часом діти виросли й переїхали, але звичка залишилась.

"Готую навіть влітку. Незалежно від погоди, страва має шкварчати, бо немає нічого гіршого за холодну печеню! Правда, коли спека нестерпна, роблю собі бутерброд із печенею — дуже смачно", — ділиться Вінтерінгем.

За її словами, на приготування класичної британської страви йде приблизно сорок хвилин. Вона кладе усі основні інгредієнти в один горщик — відварює картоплю, підсмажує курячу грудинку, окремо у духовці робить овочі на пару. Коли все готове, додає спеції до смаку та заправляє різноманітними соусами.

Джейн не може собі навіть уявити, що колись відмовиться від улюбленої страви, хоча їсть її щодня ось уже більш як двадцять років поспіль.

"Тепер у мене така репутація, що я не можу зупинитися! Почуваюся дуже добре, і сподіваюся, що буду їсти печеню ще багато років", — резюмує британка.

Джейн з"їла понад 8 тисяч порцій печеного м'яса Фото: колаж Фокус Джейн з"їла понад 8 тисяч порцій печеного м'яса Фото: Real Life

