"Отримувала хороші відгуки": таємниця автомийки шокувала мешканців невеликого села

Мешканці села Спеллбрук у Великій Британії були шоковані, коли з'ясувалося, що автомийка є таємним прикриттям для організованого міжнародного злочинного угруповання, яке зберігає кокаїн.

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Про це пише Daily Star.

Автомийка отримувала хороші відгуки від місцевих жителів за свої послуги, тому, коли поліція виявила, що ручна автомийка Спеллбрука була прикриттям для банди контрабандистів, мешканці села були шоковані.

На автомийці була схована величезна партія кокаїну вартістю 5,4 мільйона доларів. Поліція також знайшла понад 40 тисяч доларів готівкою.

Посилки з кокаїном банді скидали з літака, якому вдавалося уникати радарів після вильоту з півночі Франції. Наразі відомощо було організовано щонайменше три рейси.

"Вони доклали чимало зусиль, щоб приховати свою незаконну діяльність, і сьогоднішній результат є результатом величезної роботи поліції зі збору доказів під час нашого розслідування", — повідомив детектив-інспектор.

Вилучений кокаїн на автомийці Фото: Daily Star

Після того, як банду контрабандистів засудили до значних термінів ув'язнення, місцеві жителі висловили свій шок.

"Я тут сама по собі, і у мене було кілька людей, які змушували мене відчувати себе незручно, але вони завжди допомагали мені", — розповіла місцева мешканка Пенні Волмслі.

Зараз автомийка знаходиться під новим керівництвом.

Новий власник "дуже засмучений" цією історією і стурбований тим, що клієнти помилково приписують йому злочини. Чоловік також повідомив, що наркотики знаходилися в офісі, до якого він не мав доступу.

Нагадаємо, у лютому президент Колумбії Густаво Петро заявив, що "кокаїн не гірше за віскі".

Фокус також писав про те, як працівники автомийки знайшли бабака під капотом автомобіля клієнтки.