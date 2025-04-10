"Получала хорошие отзывы": тайна автомойки шокировала жителей небольшого села

Жители деревни Спеллбрук в Великобритании были шокированы, когда выяснилось, что автомойка является тайным прикрытием для организованной международной преступной группировки, которая хранит кокаин.

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Об этом пишет Daily Star.

Автомойка получала хорошие отзывы от местных жителей за свои услуги, поэтому, когда полиция обнаружила, что ручная автомойка Спеллбрука была прикрытием для банды контрабандистов, жители деревни были шокированы.

На автомойке была спрятана огромная партия кокаина стоимостью 5,4 миллиона долларов. Полиция также нашла более 40 тысяч долларов наличными.

Посылки с кокаином банде сбрасывали с самолета, которому удавалось избегать радаров после вылета с севера Франции. Сейчас известно, что было организовано по меньшей мере три рейса.

"Они приложили немало усилий, чтобы скрыть свою незаконную деятельность, и сегодняшний результат является результатом огромной работы полиции по сбору доказательств во время нашего расследования", — сообщил детектив-инспектор.

Изъятый кокаин на автомойке Фото: Daily Star

После того, как банду контрабандистов приговорили к значительным срокам заключения, местные жители выразили свой шок.

"Я здесь сама по себе, и у меня было несколько людей, которые заставляли меня чувствовать себя неудобно, но они всегда помогали мне", — рассказала местная жительница Пенни Уолмсли.

Сейчас автомойка находится под новым руководством.

Новый владелец "очень расстроен" этой историей и обеспокоен тем, что клиенты ошибочно приписывают ему преступления. Мужчина также сообщил, что наркотики находились в офисе, к которому он не имел доступа.

Напомним, в феврале президент Колумбии Густаво Петро заявил, что"кокаин не хуже виски".

Фокус также писал о том, как работники автомойки нашли сурка под капотом автомобиля клиентки.