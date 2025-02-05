"Кокаин не хуже виски": президент Колумбии сделал шокирующее заявление (видео)

Глава государства открыл дебаты по вопросу легализации кокаина.

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Президент Колумбии Густаво Петро сделал спорное заявление о кокаине, контрабандой которого печально известна его страна. В одной из частей своей длинной речи президент Колумбии спровоцировал дебаты в стране, прямо заявив, что "кокаин не хуже виски". Об этом пишет Semana.

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что кокаин не хуже виски

Густаво Петро сделал заявление во время заседания Совета министров, которое состоялось в Каса-де-Нариньо – президентском дворце в Боготе. Заседание транслировалось в прямом эфире по распоряжению президента.

Такая позиция главы государства, несомненно, вызовет волну комментариев в различных политических кругах страны, особенно в отношении борьбы правительства Петро с наркотиками, поскольку, как ни странно, политика администрации Петро заключается в нападении на нелегальную экономику крупных наркобаронов.

Он также заявил, что использование вейпа, который опасней сигарет – легален. А потом перешел к кокаину.

"Итак, кокаин запрещен, потому что он производится в Латинской Америке. Не потому, что он хуже виски. Именно это и анализируют ученые. Кокаин не хуже виски ", — Петро продолжил свою мысль, заявив, что американцев "убивает" фентанил, но его не производят в Колумбии.

Он напомнил, что фентанил был аптечным препаратом для североамериканских транснациональных корпораций, но когда оказалось, что он вызывает сильнейшее привыкание, то его запретили.

"Так что теперь это вина мексиканцев. Да, конечно. Виноват их внутренний бизнес", — заявил президент Колумбии, намекнув на проблемы в США.

Густаво Петро, ​​бывший партизан, который баллотировался на пост президента, обещая договориться о мире с вооруженными группировками в Колумбии.

8 тонн кокаина, конфискованные в Колумбии

Но теперь аналитики говорят, что эти попытки могут поставить под угрозу отношения между Колумбией и ее самым важным союзником — Соединенными Штатами, где союзники президента Дональда Трампа критиковали мирные переговоры Петро и его неспособность контролировать торговлю кокаином. В прошлом месяце Колумбия и президент Петро столкнулся с кризисом, когда его спор с Трампом по поводу депортационных рейсов едва не спровоцировал торговую войну между двумя странами.

Напомним, Дональд Трамп объявил войну нелегальным мигрантам и депортационные рейсы из США уже отправились в Гондурас, Гватемалу, Перу, Колумбию и Индию. А еще администрация Трампа надеется разместить на Кубе в Гуантанамо до 30 000 мигрантов. Президент Колумбии Густаво Петро сначала отказался забирать депортированных из США граждан, но передумал сразу после того, как президент США Дональд Трамп в ответ на это обещал ввести против страны ряд санкций.