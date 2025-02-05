"Кокаїн не гірший за віскі": президент Колумбії зробив шокуючу заяву (відео)

Глава держави відкрив дебати з питання легалізації кокаїну.

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Президент Колумбії Густаво Петро зробив суперечливу заяву про кокаїн, контрабандою якого сумно відома його країна. В одній із частин своєї довгої промови президент Колумбії спровокував дебати в країні, прямо заявивши, що "кокаїн не гірший за віскі". Про це пише Semana.

Президент Колумбії Густаво Петро заявив, що кокаїн не гірший за віскі

Густаво Петро зробив заяву під час засідання Ради міністрів, яке відбулося в Каса-де-Наріньо — президентському палаці в Боготі. Засідання транслювали в прямому ефірі за розпорядженням президента.

Така позиція глави держави, безсумнівно, викличе хвилю коментарів у різних політичних колах країни, особливо щодо боротьби уряду Петро з наркотиками, оскільки, як не дивно, політика адміністрації Петро полягає в нападі на нелегальну економіку великих наркобаронів.

Він також заявив, що використання вейпа, який небезпечніший за сигарети, — легальне. А потім перейшов до кокаїну.

"Отже, кокаїн заборонений, тому що його виробляють у Латинській Америці. Не тому, що він гірший за віскі. Саме це й аналізують учені. Кокаїн не гірший за віскі", — Петро продовжив свою думку, заявивши, що американців "вбиває" фентаніл, але його не виробляють у Колумбії.

Він нагадав, що фентаніл був аптечним препаратом для північноамериканських транснаціональних корпорацій, але коли виявилося, що він викликає сильне звикання, то його заборонили.

"Тож тепер це вина мексиканців. Так, звісно. Винен їхній внутрішній бізнес", — заявив президент Колумбії, натякнувши на проблеми у США.

Густаво Петро, колишній партизан, який балотувався на посаду президента, обіцяючи домовитися про мир зі збройними угрупованнями в Колумбії.

8 тонн кокаїну, конфісковані в Колумбії

Але тепер аналітики кажуть, що ці спроби можуть поставити під загрозу відносини між Колумбією та її найважливішим союзником — Сполученими Штатами, де союзники президента Дональда Трампа критикували мирні переговори Петра і його нездатність контролювати торгівлю кокаїном. Минулого місяця Колумбія і президент Петро зіткнувся з кризою, коли його суперечка з Трампом з приводу депортаційних рейсів ледь не спровокувала торговельну війну між двома країнами.

Нагадаємо, Дональд Трамп оголосив війну нелегальним мігрантам і депортаційні рейси зі США вже вирушили до Гондурасу, Гватемали, Перу, Колумбії та Індії. А ще адміністрація Трампа сподівається розмістити на Кубі в Гуантанамо до 30 000 мігрантів. Президент Колумбії Густаво Петро спочатку відмовився забирати депортованих зі США громадян, але передумав одразу після того, як президент США Дональд Трамп у відповідь на це обіцяв запровадити проти країни низку санкцій.