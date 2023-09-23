Прозвали Майком: працівники автомийки знайшли бабака під капотом автомобіля клієнтки (фото)

Жінка привезла свій автомобіль на мийку для очищення після того, як у решітці радіатора застряг птах, але співробітники, оглядаючи передній бампер, помітили іншу тварину.

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У США працівники автомийки в штаті Індіана зробили відкриття, що шокує, оглядаючи передній бампер машини клієнтки. Вони знайшли всередині застряглого бабака. Про це пише UPI.

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Жінка привезла свій автомобіль на мийку Mike's Car Wash у Форт-Вейні для очищення після того, як у решітці радіатора застряг птах, але співробітники, оглядаючи передній бампер, помітили бабака.

Працівники автомийки відвезли машину в сусідній магазин Jiffy Lube, де співробітники викликали на допомогу службу з контролю за тваринами. Продавці супермаркету навіть почали розбирати передню частину автомобіля, щоб дістати тварину.

"Це був безперечно дивний робочий день, найменше я очікував, що доведеться розбирати передній бампер, щоб дістати бабака", — розповів працівник Jiffy Lube Далтон Бреннеке.

Бабака, якого рятувальники прозвали Майком, забрав співробітник FWACC для огляду на предмет травм Фото: Facebook

За його словами, тварина не хотіла залишати автомобіль.

"Він був милим, але безумовно злився, що ми намагаємося забрати його з теплого будинку. У підсумку нам довелося зняти передню опорну плиту, щоб звільнити йому місце в моторному відсіку. Після того як ми його витягли, він побіг до задньої частини машини і вскочив на задню підвіску. Довелося зняти ліве заднє колесо, щоб витягнути його", — сказав Бреннеке.

Бабака, якого рятувальники прозвали Майком, забрав співробітник FWACC для огляду на предмет травм.

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