Опера звільнила найкращу співачку на планеті: кажуть, що вона "не взяла" високі ноти (фото)

Зірка світової опери Аніта Рачвелішвілі, меццо-сопрано якої критики називають найкращим на планеті, звинувачує легендарну Метрополітен-оперу (США) в дискримінації після народження дитини та вимагає компенсації через суд.

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Про це пише видання New York Post.

Співачка подала федеральний позов проти Метрополітен-опери, стверджуючи, що заклад несправедливо розірвав з нею контракти вартістю понад 400 тис. доларів (16,4 млн грн) після вагітності та народження дитини.

Гірке розчарування

"Я була глибоко шокована тим, що мені не надали шансу на відновлення, а всі мої контракти на наступні два роки було терміново скасовано без компенсації. Після того, як я підтримувала Метрополітен протягом всієї пандемії, таке ставлення викликає, м'яко кажучи, гірке розчарування", — заявила 40-річна співачка.

Грузинська оперна діва, яку Пітер Гелб, генеральний директор Met, раніше назвав "найбільшим драматичним меццо-сопрано", а маестро Ріккардо Муті охрестив її "найкращим вердіївським меццо-сопрано на планеті" за версією New York Times, мала виконувати головні партії в постановках "Аїди", "Джоконди", "Кармен" і "Дон Карло" у 2022-2025 роках.

Вокальний діапазон

Згідно з судовими документами, Метрополітен-опера скасувала виступи Рачвелішвілі в січні 2023 року, посилаючись на "погіршення якості вокалу". Співачка визнала, що після народження доньки в листопаді 2021 року вона "тимчасово була обмежена у верхньому вокальному діапазоні", однак наполягає, що це не впливало на її професійні можливості.

Аніта Рачвелішвілі зі своєю родиною Фото: Anita Rachvelishvili | Instagram

Рачвелішвілі стверджує, що відтоді повністю відновила свій голосовий діапазон і торік у листопаді успішно повернулася на сцену з виступом у Неаполі.

За словами адвоката Леонарда Егерта, розрив контрактів з Met мав каскадний негативний ефект на кар'єру його клієнтки: "Скасування виступів у Метрополітен негативно вплинуло на інші замовлення по всьому світу. Оперні співаки бронюють виступи на роки вперед. Це мало руйнівний ефект на її кар'єру".

Профспілка мовчить

У позові також вказується, що Метрополітен-опера спочатку погодилася викупити контракт Рачвелішвілі, але згодом відмовилася виплачувати обіцяні 400 тис. доларів. Крім того, Американська гільдія музичних артистів (профспілка, яка мала захищати права співачки), нібито відмовилася подавати офіційну скаргу від її імені.

Наразі Рачвелішвілі, яка мешкає в Тбілісі (Грузія), вимагає відшкодування збитків від обох організацій у невизначеному розмірі. Представник Метрополітен-опери відмовився коментувати судовий процес.

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