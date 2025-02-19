Жінка відсудила у компанії €100 тисяч за те, що її звільнили повідомленням з веселим смайликом

Перед звільненням працювала з дому, оскільки мала токсикоз і узгодила такий формат роботи із роботодавцем. Однак через кілька тижнів він змінив рішення, заявивши, що її відсутність в офісі заважає виконанню замовлень і звільнив її.

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У Великій Британії жінка, яку звільнили з роботи повідомленням з веселим смайликом виграла суд і відсудила у компанії понад 100 тисяч євро. Про це пише видання BILD.

Жінка пропрацювала в колективі менше року і на момент звільнення була вагітною. Керівник компанії, ім'я якого не називається, опинився в центрі скандалу після того, як її звільнив, повідомивши її про звільнення в месенджері.

До новини про звільнення він додав дивну фразу: "Сподіваюся побачити вас незабаром. Нам ще багато треба надолужити поза роботою". І поставив емодзі.

Жінка розповіла, що перед звільненням працювала з дому, оскільки мала токсикоз і узгодила такий формат роботи із роботодавцем. Однак через кілька тижнів він змінив рішення, заявивши, що її відсутність в офісі заважає виконанню замовлень.

"Ви знали, що я страждаю від сильного нездужання, але я все одно виконувала свою роботу. І тепер ви мене звільняєте? — обурилася жінка.

Британський суд визнав звільнення незаконним та розцінив дії роботодавця як дискримінацію вагітних. Компанію зобов'язали виплатити жінці 94 000 фунтів (близько 114 000 євро).

Нагадаємо, що в Іспанії чоловік відсудив у лікарні $50 000 через 30-годинне збудження. Чоловік звинуватив медиків у неправильно поставленому діагнозі.