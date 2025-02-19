Женщина отсудила у компании €100 тысяч за то, что ее уволили сообщением с веселым смайликом

Перед увольнением работала из дома, поскольку имела токсикоз и согласовала такой формат работы с работодателем. Однако через несколько недель он изменил решение, заявив, что ее отсутствие в офисе мешает выполнению заказов и уволил ее.

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В Великобритании женщина, которую уволили с работы сообщением с веселым смайликом выиграла суд и отсудила у компании более 100 тысяч евро. Об этом пишет издание BILD.

Женщина проработала в коллективе меньше года и на момент увольнения была беременной. Руководитель компании, имя которого не называется, оказался в центре скандала после того, как ее уволил, сообщив ее об увольнении в мессенджере.

К новости об увольнении он добавил странную фразу: "Надеюсь увидеть вас вскоре. Нам еще многое надо наверстать вне работы". И поставил эмодзи.

Женщина рассказала, что перед увольнением работала из дома, поскольку имела токсикоз и согласовала такой формат работы с работодателем. Однако через несколько недель он изменил решение, заявив, что ее отсутствие в офисе мешает выполнению заказов.

"Вы знали, что я страдаю от сильного недомогания, но я все равно выполняла свою работу. И теперь вы меня увольняете?" — возмутилась женщина.

Британский суд признал увольнение незаконным и расценил действия работодателя как дискриминацию беременных. Компанию обязали выплатить женщине 94 000 фунтов (около 114 000 евро).

Напомним, что в Испании мужчина отсудил у больницы $50 000 из-за 30-часового возбуждения. Мужчина обвинил медиков в неправильно поставленном диагнозе.