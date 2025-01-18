В Испании мужчина отсудил у больницы $50 000 из-за 30-часового возбуждения: подробности

Суд признал действия врачей ошибочными из-за неправильной диагностики и задержки с проведением операции. Также компенсацию в размере 5 тысяч евро получила партнерша пострадавшего за "перенесенные психологические страдания".

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В Испании мужчина получил почти 50 тысяч евро компенсации за врачебную ошибку. Медики не помогли ему справиться с постоянной эрекцией. Об этом пишет издание BILD.

Отмечается, что пациент выиграл суд, решением которого Министерство здравоохранения Валенсии должно выплатить пациенту, который пострадал из-за неправильной диагностики и несвоевременного лечения длительной эрекции, 49 000 евро компенсации.

36-летний пациент, страдающий параличом нижней части тела, трижды обращался за врачебной помощью до того, пока ему наконец оказали правильную помощь.

Суд длился несколько лет. Так, пациент обратился в одну из больниц Валенсии с жалобами на 6-часовую эрекцию из-за использования катетера.

Врачи диагностировали легкую форму приапизма, которая может пройти самостоятельно, и отправили пациента домой. Через 20 часов ситуация не улучшилась. Мужчина снова обратился к медикам, но снова безрезультатно.

Лишь через 30 часов пациента таки направили в другую больницу, где его прооперировали и вживили имплант в мужской орган. Однако устройство вскоре дало сбой и понадобилась повторная операция, но проблема полностью не решилась. Как итог — мужчина получил хроническую эректильную дисфункцию и постоянные боли.

Суд признал действия врачей ошибочными из-за неправильной диагностики и задержки с проведением операции. Также компенсацию в размере пять тысяч евро получила партнерша пострадавшего за "перенесенные психологические страдания".

Напомним, что с мужчины, который отсидел 13 лет, тюрьма в Швейцарии требует 100 тысяч евро за "проживание и питание". Также отдельный счет в размере 48 979 евро он должен оплатить за "зарплату", которую получал 13 лет, работая за два евро в час.