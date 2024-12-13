С мужчины, отсидевшего 13 лет, тюрьма требует 100 тысяч евро за "проживание и питание"

Как пояснил судья, выставление таких счетов является "обычной и законной практикой" в Германии.

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В Германии мужчина, который 13 лет отсидел в тюрьме за убийство, которое он не совершал, оказался в странной ситуации. После его оправдания заведение требует вернуть 100 тысяч евро за то, что все это время он там питался и "проживал". Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung.

Немец Манфред Хендицки в 2010 году был приговорен к пожизненному заключению за якобы убийство пенсионерки, за которой он ухаживал. Дело, названное "убийство в ванной". В свое время оно стало резонансным в Германии, но в 2023 году суд признал мужчину невиновным. В деле появились доказательства, которые доказали, что пенсионерка умерла в результате несчастного случая после того, как мужчина вышел из ее квартиры.

В июле прошлого года 64-летнего немца освободили.

Он получил компенсацию за 13 лет, которые он безвинно отсидел за решеткой в размере 750 тысяч евро за годы. Государство выплатило ему по 75 евро за каждый день. Впрочем, он считает эту сумму недостаточной, поскольку потерял работу и доходы.

В свою очередь прокуратура Мюнхена прислала Гендицки счет на почти 100 тысяч евро. В эту сумму вошли 50 442 евро за "проживание и питание" в тюрьме. Также отдельный счет в размере 48 979 евро он должен оплатить за "зарплату", которую получал 13 лет, работая за два евро в час.

Как пояснил судья, выставление таких счетов является "обычной и законной практикой" в Германии.

Напомним, что американку, которую поймали с золотым пистолетом в багаже в аэропорту Сиднея, приговорили к году тюрьмы. Она отправилась в Австралию в 2023 году, чтобы поступить в школу клоунов, взяв с собой в багаже позолоченный пистолет стоимостью около 3000 долларов.