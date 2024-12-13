З чоловіка, який відсидів 13 років, в'язниця вимагає 100 тисяч євро за "проживання та харчування"

Як пояснив суддя, виставлення таких рахунків є "звичайною та законною практикою" у Німеччині.

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У Німеччині чоловік, який 13 років відсидів у в'язниці за вбивство, яке він не скоював, опинився у дивній ситуації. Після його виправдання заклад вимагає повернути 100 тисяч євро за те, що весь цей час він там харчувався і "проживав". Про це повідомляє газета Süddeutsche Zeitung.

Німець Манфред Гендіцкі у 2010 році був засуджений до довічного ув'язнення за нібито вбивство пенсіонерки, за якою він доглядав. Справа, названа "вбивство у ванній". Свого часу вона стала резонансною у Німеччині, але у 2023 році суд визнав чоловіка невинуватим. У справі з'явилися докази, які довели, що пенсіонерка померла внаслідок нещасного випадку після того, як чоловік вийшов з її квартири.

У липні минулого року 64-річного німця звільнили.

Він отримав компенсацію за 13 років, які він безвинно відсидів за ґратами у розмірі 750 тисяч євро за роки. Держава виплатила йому по 75 євро за кожен день. Втім, він вважає цю суму недостатньою, оскільки втратив роботу і доходи.

Своєю чергою прокуратура Мюнхена надіслала Гендіцкі рахунок на майже 100 тисяч євро. В цю суму увійшли 50 442 євро за "проживання та харчування" у в’язниці. Також окремий рахунок у розмірі 48 979 євро він має сплатити за "зарплату", яку отримував 13 років, працюючи за два євро на годину.

Як пояснив суддя, виставлення таких рахунків є "звичайною та законною практикою" у Німеччині.

Нагадаємо, що американку, яку спіймали із золотим пістолетом у багажі в аеропорту Сіднея, засудили до року в'язниці. Вона вирушила до Австралії 2023 року, щоб вступити до школи клоунів, взявши із собою в багажі позолочений пістолет вартістю близько 3000 доларів.