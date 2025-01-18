У Іспанії чоловік відсудив у лікарні $50 000 через 30-годинне збудження: подробиці

Суд визнав дії лікарів помилковими через неправильну діагностику та затримку з проведенням операції. Також компенсацію у розмірі 5 тисяч євро отримала партнерка постраждалого за "перенесені психологічні страждання".

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В Іспанії чоловік отримав майже 50 тисяч євро компенсації за лікарську помилку. Медики не допомогли йому впоратися з постійною ерекцією. Про це пише видання BILD.

Зазначається, що пацієнт виграв суд, рішенням якого Міністерство охорони здоров'я Валенсії має виплатити пацієнтові, який постраждав через неправильну діагностику та несвоєчасне лікування тривалої ерекції, 49 000 євро компенсації.

36-річний пацієнт, який страждає на параліч нижньої частини тіла, тричі звертався за лікарською допомогою до того, поки йому нарешті надали правильну допомогу.

Суд тривав кілька років. Так, пацієнт звернувся до однієї з лікарень Валенсії із скаргами на 6-годинну ерекцію через використання катетера.

Лікарі діагностували легку форму приапізму, яка може пройти самостійно, та відправили пацієнта додому. Через 20 годин ситуація не покращилася. Чоловік знову звернувся до медиків, але знову безрезультатно.

Лише за 30 годин пацієнта таки направили до іншої лікарні, де його прооперували і вживили імплант в чоловічий орган. Однак пристрій незабаром дав збій і знадобилася повторна операція, але проблема повністю не вирішилася. Як підсумок — чоловік отримав хронічну еректильну дисфункцію та постійні болі.

Суд визнав дії лікарів помилковими через неправильну діагностику та затримку з проведенням операції. Також компенсацію у розмірі п'ять тисяч євро отримала партнерка постраждалого за "перенесені психологічні страждання".

Нагадаємо, що з чоловіка, який відсидів 13 років, в'язниця у Швейцарії вимагає 100 тисяч євро за "проживання та харчування". Також окремий рахунок у розмірі 48 979 євро він має сплатити за "зарплату", яку отримував 13 років, працюючи за два євро на годину.