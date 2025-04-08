Опера уволила лучшую певицу на планете: говорят, что она "не взяла" высокие ноты (фото)

Звезда мировой оперы Анита Рачвелишвили, меццо-сопрано которой критики называют лучшим на планете, обвиняет легендарную Метрополитен-оперу (США) в дискриминации после рождения ребенка и требует компенсации через суд.

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Об этом пишет издание New York Post.

Певица подала федеральный иск против Метрополитен-оперы, утверждая, что заведение несправедливо разорвало с ней контракты стоимостью более 400 тыс. долларов (16,4 млн грн) после беременности и рождения ребенка.

Горькое разочарование

"Я была глубоко шокирована тем, что мне не предоставили шанса на восстановление, а все мои контракты на следующие два года были срочно отменены без компенсации. После того, как я поддерживала Метрополитен на протяжении всей пандемии, такое отношение вызывает, мягко говоря, горькое разочарование", — заявила 40-летняя певица.

Грузинская оперная дива, которую Питер Гелб, генеральный директор Met, ранее назвал "величайшим драматическим меццо-сопрано", а маэстро Риккардо Мути окрестил ее "лучшим вердиевским меццо-сопрано на планете" по версии New York Times, должна была исполнять главные партии в постановках "Аиды", "Джоконды", "Кармен" и "Дон Карло" в 2022-2025 годах.

Вокальный диапазон

Согласно судебным документам, Метрополитен-опера отменила выступления Рачвелишвили в январе 2023 года, ссылаясь на "ухудшение качества вокала". Певица признала, что после рождения дочери в ноябре 2021 года она "временно была ограничена в верхнем вокальном диапазоне", однако настаивает, что это не влияло на ее профессиональные возможности.

Анита Рачвелишвили со своей семьей Фото: Anita Rachvelishvili | Instagram

Рачвелишвили утверждает, что с тех пор полностью восстановила свой голосовой диапазон и в ноябре прошлого года успешно вернулась на сцену с выступлением в Неаполе.

По словам адвоката Леонарда Эгерта, разрыв контрактов с Met имел каскадный негативный эффект на карьеру его клиентки: "Отмена выступлений в Метрополитен негативно повлияла на другие заказы по всему миру. Оперные певцы бронируют выступления на годы вперед. Это имело разрушительный эффект на ее карьеру".

Профсоюз молчит

В иске также указывается, что Метрополитен-опера сначала согласилась выкупить контракт Рачвелишвили, но впоследствии отказалась выплачивать обещанные 400 тыс. долларов. Кроме того, Американская гильдия музыкальных артистов (профсоюз, который должен был защищать права певицы), якобы отказалась подавать официальную жалобу от ее имени.

Сейчас Рачвелишвили, которая живет в Тбилиси (Грузия), требует возмещения убытков от обеих организаций в неопределенном размере. Представитель Метрополитен-оперы отказался комментировать судебный процесс.

Напомним, ранее Фокус рассказывал историю женщины, которая отомстила своему руководителю после того, как ее уволили из-за болезни. Она проработала тренером по гимнастике всего два месяца, когда внезапно узнала, что ее уволили в то время, пока она находилась на лечении в больнице.