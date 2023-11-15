Чоловік завдяки "м'ясоїдній дієті" схуд на 36 кг: фото до і після

Брайан Новіцкі вивчав ефективність різноманітних дієт і сформував власні правила здорового харчування, які підходять йому найкраще.

Related video

Американський активіст у сфері здорового харчування Брайан Новіцкі завдяки "м’ясоїдній дієті" схуд за рік на 80 фунтів (36 кг). Він стверджує, що збалансований раціон допоміг йому не лише позбутися зайвої ваги та низки хронічних захворювань, а й помітно оздоровитися. Про свій досвід він розповідає на власному YouTube-каналі.

Важливо

Новий витік мізків: учені застерігають, що фастфуд може згубно впливати на наш IQ

За перші чотири місяці після переходу на м’ясний раціон Брайан скинув аж 65 фунтів (29 кг). Він каже, що ні в чому себе не обмежував і не рахував калорії.

"Для мене все змінилося навесні 2022 року. Втомлений і пригнічений я сидів на дивані, відчуваючи нестерпний біль у суглобах, спині та по всьому тілу. І от тоді до мене прийшло усвідомлення, що треба худнути, при чому негайно", – ділиться своєю історією чоловік.

Протягом наступних кількох місяців Новіцкі вивчав ефективність різноманітних дієт і переглядав релевантні відео на YouTube. Саме завдяки популярному відеохостингу він дізнався про елімінаційну дієту, суть якої полягає у повній відмові від вуглеводів.

"Я не їм овочі та фруктів. Натомість на моєму столі завжди є яловичина, свинина, курятина, бекон та яйця. Готую їжу на жирі або вершковому маслі – замість олії. Загалом мій типовий раціон на день складається з двох фунтів м’яса (близько 900 г)", – каже чоловік.

Брайан Новіцкі на YouTube ділиться порадами, як схуднути

Щоб не зірватися, він переписувався у Facebook зі своїм товаришем, котрий також намагався схуднути. Вони контролювали один одного і публікували щоденні звіти. Це мало неабияке значення для підтримки мотивації та вирішення психологічних труднощів у критичні моменти.

За словами Новіцкі, завдяки м’ясоїдній дієті у нього з’явилося більше енергії та покращився настрій. Зник артрит і біль у суглобах та спині, нормалізувався артеріальний тиск, від якого він страждав протягом останніх 20 років.

"Мій лікар також задоволений прогресом. Ця дієта врятувала мені життя", – резюмує Новіцкі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про найпоширеніші причини збільшення ваги у жінок.

Крім того, ми повідомляли про дослідження, проведене Королівським коледжем Лондона і представлене на Європейській конференції з харчування, яке засвідчило, що вживання їжі протягом десятигодинного періоду знизить рівень голоду.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми зі здоров'ям, зверніться до фахівця.