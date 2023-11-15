Мужчина благодаря "мясной диете" похудел на 36 кг: фото до и после

Брайан Новицки изучал эффективность различных диет и сформировал собственные правила здорового питания, которые подходят ему лучше всего.

Related video

Американский активист в сфере здорового питания Брайан Новицки благодаря "мясной диете" похудел за год на 80 фунтов (36 кг). Он утверждает, что сбалансированный рацион помог ему не только избавиться от лишнего веса и ряда хронических заболеваний, но и заметно оздоровиться. О своем опыте он рассказывает на собственном YouTube-канале.

Важно

Новая утечка мозгов: ученые предостерегают, что фастфуд может пагубно влиять на наш IQ

За первые четыре месяца после перехода на мясной рацион Брайан сбросил аж 65 фунтов (29 кг). Он говорит, что ни в чем себя не ограничивал и не считал калории.

"Для меня все изменилось весной 2022 года. Уставший и подавленный я сидел на диване, испытывая невыносимую боль в суставах, спине и по всему телу. И вот тогда ко мне пришло осознание, что надо худеть, причем немедленно", — делится своей историей мужчина.

В течение следующих нескольких месяцев Новицки изучал эффективность различных диет и просматривал релевантные видео на YouTube. Именно благодаря популярному видеохостингу он узнал об элиминационной диете, суть которой заключается в полном отказе от углеводов.

"Я не ем овощи и фрукты. Зато на моем столе всегда есть говядина, свинина, бекон и яйца. Готовлю еду на жиру или сливочном масле — вместо подсолнечного. В целом мой типичный рацион в день состоит из двух фунтов мяса (около 900 г)", — говорит мужчина.

Брайан Новицки на YouTube делится советами, как похудеть

Чтобы не сорваться, он переписывался на Facebook со своим товарищем, также пытающимся похудеть. Они контролировали друг друга и публиковали ежедневные отчеты. Это имело огромное значение для поддержки мотивации и решения психологических трудностей в критические моменты.

По словам Новицки, благодаря "мясной диете" у него появилось больше энергии и улучшилось настроение. Исчез артрит и боль в суставах и спине, нормализовалось артериальное давление, от повышения которого он страдал в течение последних 20 лет.

"Мой врач также доволен прогрессом. Эта диета спасла мне жизнь", — резюмирует Новицки.

Напомним, ранее Фокус писал о самых распространенных причинах увеличения веса у женщин.

Кроме того, мы сообщали об исследовании, проведенном Королевским колледжем Лондона и представленном на Европейской конференции по питанию, которое показало, что употребление пищи в течение десятичасового периода снизит уровень голода.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы со здоровьем, обратитесь к специалисту.