Піковий період користі. Учені розповіли, в який проміжок часу краще харчуватися

Нова наукова робота засвідчила, що на відміну від більш суворих графіків харчування, споживання їжі в певний, більш вільний, період часу приносить значно більше користі нашому організму.

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Дослідження, проведене Королівським коледжем Лондона і представлене на Європейській конференції з харчування, засвідчило, що вживання їжі протягом десятигодинного періоду на день може підвищити енергію, настрій і знизити рівень голоду. Такий підхід до харчування, відомий як переривчасте голодування, передбачає вживання їжі протягом певного часу і голодування в інший час, пише Medical News.

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Дослідження, яке вважається однією з найбільших у Великій Британії наукових робіт у цій галузі, показує, що десятигодинний режим харчування, на відміну від більш суворих варіантів, все ж приносить значну користь здоров'ю.

Дослідження, представлене 14 листопада в Белграді, Сербія, було проведено під керівництвом докторки Сари Беррі з Королівського коледжу Лондона. У ньому підкреслюється, що послідовне дотримання цього десятигодинного режиму має вирішальне значення для досягнення максимального ефекту. Цей режим було протестовано на 37 545 учасниках за допомогою застосунку ZOE Health у тритижневий період. Перші результати свідчать про те, що у тих, хто ще до початку дослідження дотримувався більш тривалого режиму харчування, спостерігали більш значне поліпшення здоров'я.

Помітні результати показали й учасники з високим ступенем залученості, переважно жінки, середній вік яких становив 60 років, а індекс маси тіла — 25,6. Це дослідження робить внесок у розуміння не тільки того, що ми їмо, а й коли ми їмо, підкреслюючи, що контрольоване вікно прийому їжі може бути корисним для здоров'я. Однак важливо зазначити, що ці результати, представлені на конференції, ще не пройшли сувору експертну оцінку, яка зазвичай потрібна для наукової публікації.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.