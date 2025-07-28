Чоловік пішов від жінки, яка не могла мати дітей, до її рідної сестри: але це ще не найгірше

Історія про подвійну зраду стала вірусною в соціальних мережах: жінка розповіла, що її рідна сестра та колишній чоловік одружилися, а тепер під час весільної церемонії вона доглядає їхню дитину.

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Блогерка Хлоя Коттерелл поділилася в TikTok подробицями непересічної історії анонімної жінки, яка попросила не розголошувати її імені. Ця дуже відверта розповідь про 12-річний шлюб, зраду та розлучення вразила широку аудиторію. Детальніше читайте в матеріалі Фокусу.

Розпад шлюбу

Героїня цієї історії була одружена з чоловіком, якого звуть Марк, понад десятиліття. Пара дуже хотіла дітей, але все ніяк не могла завагітніти. Це стало серйозним викликом для їхніх стосунків. "Мені хотілося б думати, що це був переломний момент у нашому шлюбі, бо ми обидва так сильно хотіли дітей", — розповіла жінка.

Чоловік пішов від жінки до її сестри, яка може мати дітей Фото: Pixels

Попри цей біль, вона вважала їхні стосунки міцними. Тож, коли одного вівторка Марк повернувся з роботи та несподівано попросив розлучення, це стало для неї повним шоком.

Зрада найближчої людини

Жінка звернулася за підтримкою до своєї сестри — найближчої подруги та довіреної особи. Як вона зараз розуміє, це було "великою помилкою".

"Хоча я досі не знаю, чи моя сестра та чоловік таємно зустрічалися до розлучення, те, що сталося далі, все прояснило", — каже вона.

У ході розлучення ображена дружина дізналася про стосунки між її сестрою та колишнім чоловіком, який довго не нудьгував. "Це був шок. Я була абсолютно пригнічена", — згадала фігурантка історії.

Реакція на весілля

Минув час, й тепер, коли ексчоловік та сестра одружуються, жінка дивиться на ситуацію зовсім по-іншому. У пари народилася дитина. Тож зараз їй доводиться виконувати обов'язки тітки, доглядаючи племінника під час весільної церемонії.

Блогерка Хлоя Коттерелл розповіла всі подробиці історії Фото: TikTok

"Я врятувалася від життя, сповненого болю поруч з цим чоловіком. І чесно кажучи, я вважаю кумедним, що моя сестра настільки відчайдушна, що в підсумку залишилася з моїм колишнім", — заявила вона з гумором.

Відео стало вірусним, зібравши тисячі коментарів. Глядачі закликали до "розумної помсти" й були вражені спокоєм героїні історії.

"Хто б не був автором цієї історії, він сильніший за мене. Я б ніколи більше не бачила і не розмовляла з ними", — написала одна користувачка;

Інший додав: "Я приголомшений";

Третя глядачка поділилась схожим досвідом: "Моя мама розлучилася з татом, а потім вийшла заміж за його брата-близнюка".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

21-річну маму з Оклахоми, США, розкритикували в соціальних мережах після публікації відео з її 4-місячним сином, який важить 10,2 кг. Попри негативні коментарі, лікарі кажуть, що малюк цілком здоровий.

А от колишня вихователька категорично відмовляється віддавати свою дитину до дитячого садка. Вона аргументувала свою позицію, детально зваживши всі переваги та недоліки дошкільного навчання.

Крім того, батьки зраділи народженню дівчинки: через 4 місяці вони зрозуміли, що щось не так.