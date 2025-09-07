Колишня після зради вирішила "підколоти" екс-чоловіка: він вважає її вчинок помстою (фото)

Один мешканець США отримав удар від колишньої, яка зрадила йому та пішла до іншого — вона зберегла його прізвище та нового обранця. Та курйозність ситуації полягає в тому, що тепер її подвійне прізвище є його повним іменем.

Чоловік говорить, що не міг повірити в такий абсурд, але це "справді виглядає як помста", йдеться в дописі автора в Reddit.

Допис американця став популярним — набрав понад 18 тис. реакцій та сотні коментарів. Він говорить, що колись був щасливим одруженим чоловіком, але все розвалилось, коли його колишня дружина зрадила йому з одним з його найкращих друзів.

"Це було як удар під дих — боляче, принизливо, але я зібрав себе докупи і пішов далі. Після розлучення вона залишила собі моє прізвище. Дивно, але я не став роздувати з цього драму", — пише американець.

Далі, пише чоловік, вона виходить заміж за того самого чоловіка, з яким мене зрадила. Він додає, що спокійно прийняв цей факт, та далі "починається повний абсурд".

Колишня та її коханець взяли подвійне прізвище, яке повністю відтворює повне ім'я героя історії Фото: Unsplash

"Прізвище її нового чоловіка — це моє ім’я. І коли вони вирішили зробити подвійне прізвище, то вийшло… моє повне ім’я. От уявіть — вас звати Девід Картер, а її чоловіка — Джон Девід. Вони одружуються, об’єднують прізвища, і тепер вони — містер і місіс Девід-Картер. Тобто буквально твоє повне ім'я", — говорить американець,

Він говорить, що не може второпати логіку такого рішення. За його словами, це виглядає так, ніби сидиш і дивишся на це як на якусь чортівню, де "моя колишня і її коханець щойно легально перетворилися на мене".

"І ні, моє ім’я не поширене. Люди побачать це і вирішать, що це я. То скажіть мені: я вже з’їхав з глузду, чи це справді таке жахливе, як здається?" — запитав думки мережі автор посту, додавши, що не сталкерить за ними, а отримав скриншот від друзів.

Ті теж намагалася, за словами американця, зрозуміти, якого дідька "там коїться". Також автор допису готовить показати докази, якщо "хтось хоче їх побачити".

Реакція соцмереж

У коментарях до вірусного посту, юзери стали на сторону чоловіка. Більшість переконана, що це не збіг, а очевидна спроба помсти та приниження автора посту.

Найбільше користувачам сподобалися такі репліки:

"Це найсмішніше, що я читав за останній час. Сподіваюся, це не вигадка";

"Якщо серйозно, то візьми та зміни свій кредитний рейтинг. Хто знає, на що ці двоє здатні";

"Я думаю, що люди, які справді мають значення у твоєму житті, побачать це і просто офігєють від того, наскільки вони недолугі. І нехай! Нехай світ бачить їхню дурість";

"Я б просто реготав до сліз — бо тепер вона буде вимовляти твоє ім’я щодня. Що за геніальна іронія. Вона буквально зробила тебе частиною свого нового життя… після зради. Браво, "пані логіка";

"Можу підтвердити: я знаю автора особисто. Це не жарт — це справжній чортовий цирк. І ця солодка, абсурдна іронія цих двох бовдурів буде або тривати вічно, або поки не зрадять одне одному".

