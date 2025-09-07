Підтримайте нас RU
Колишня після зради вирішила "підколоти" екс-чоловіка: він вважає її вчинок помстою (фото)

Колишня після зради вирішила "підколоти" екс-чоловіка: він вважає її вчинок помстою
Чоловік виявив підлість від вчинку дружини після зради та розлучення | Фото: Unsplash

Один мешканець США отримав удар від колишньої, яка зрадила йому та пішла до іншого — вона зберегла його прізвище та нового обранця. Та курйозність ситуації полягає в тому, що тепер її подвійне прізвище є його повним іменем.

Чоловік говорить, що не міг повірити в такий абсурд, але це "справді виглядає як помста", йдеться в дописі автора в Reddit.

Допис американця став популярним — набрав понад 18 тис. реакцій та сотні коментарів. Він говорить, що колись був щасливим одруженим чоловіком, але все розвалилось, коли його колишня дружина зрадила йому з одним з його найкращих друзів.

"Це було як удар під дих — боляче, принизливо, але я зібрав себе докупи і пішов далі. Після розлучення вона залишила собі моє прізвище. Дивно, але я не став роздувати з цього драму", — пише американець.

Далі, пише чоловік, вона виходить заміж за того самого чоловіка, з яким мене зрадила. Він додає, що спокійно прийняв цей факт, та далі "починається повний абсурд".

Весілля пара
Колишня та її коханець взяли подвійне прізвище, яке повністю відтворює повне ім'я героя історії
Фото: Unsplash

"Прізвище її нового чоловіка — це моє ім’я. І коли вони вирішили зробити подвійне прізвище, то вийшло… моє повне ім’я. От уявіть — вас звати Девід Картер, а її чоловіка — Джон Девід. Вони одружуються, об’єднують прізвища, і тепер вони — містер і місіс Девід-Картер. Тобто буквально твоє повне ім'я", — говорить американець,

Він говорить, що не може второпати логіку такого рішення. За його словами, це виглядає так, ніби сидиш і дивишся на це як на якусь чортівню, де "моя колишня і її коханець щойно легально перетворилися на мене".

"І ні, моє ім’я не поширене. Люди побачать це і вирішать, що це я. То скажіть мені: я вже з’їхав з глузду, чи це справді таке жахливе, як здається?" — запитав думки мережі автор посту, додавши, що не сталкерить за ними, а отримав скриншот від друзів.

Ті теж намагалася, за словами американця, зрозуміти, якого дідька "там коїться". Також автор допису готовить показати докази, якщо "хтось хоче їх побачити".

Реакція соцмереж

У коментарях до вірусного посту, юзери стали на сторону чоловіка. Більшість переконана, що це не збіг, а очевидна спроба помсти та приниження автора посту.

Найбільше користувачам сподобалися такі репліки:

  • "Це найсмішніше, що я читав за останній час. Сподіваюся, це не вигадка";
  • "Якщо серйозно, то візьми та зміни свій кредитний рейтинг. Хто знає, на що ці двоє здатні";
  • "Я думаю, що люди, які справді мають значення у твоєму житті, побачать це і просто офігєють від того, наскільки вони недолугі. І нехай! Нехай світ бачить їхню дурість";
  • "Я б просто реготав до сліз — бо тепер вона буде вимовляти твоє ім’я щодня. Що за геніальна іронія. Вона буквально зробила тебе частиною свого нового життя… після зради. Браво, "пані логіка";
  • "Можу підтвердити: я знаю автора особисто. Це не жарт — це справжній чортовий цирк. І ця солодка, абсурдна іронія цих двох бовдурів буде або тривати вічно, або поки не зрадять одне одному".

